Mogło dojść do przerażającej tragedii. Incydent miał miejsce 20 czerwca 2023 roku chwilę po godzinie 17. Policyjny Black Hawk zerwał linię energetyczną, która spadła na auta i w pobliżu miejsca, gdzie stały rodziny z dziećmi.

– Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jak w każdym tego typu zdarzeniu powiadomiono zgodnie z procedurami odpowiednie organy – przekazywała rok temu podkom. Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji.

Sytuacja miała miejsce podczas pikniku wojskowego z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą koło Ciechanowa. Informację o mrożącym krew w żyłach zdarzeniu podczas pikniku wojskowego potwierdzała nam policja. Śledztwo w tej sprawie, które prowadzi płocka prokuratura okręgowa, jak słyszymy, jest na końcowym etapie.

W tym momencie śledczy czekają na biegłego. − Został już ustalony i pytania do niego. Jest ich kilkanaście. Postanowienie będzie wydane do końca miesiąca – podkreślił prokurator Maliszewski. Biegły ma ustalić między innymi to, czy i jakie błędy zostały popełnione podczas pilotażu i ewentualnie przez kogo. − Są to podstawowe okoliczności, które ma wyjaśnić biegły w tej opinii – uściślił.

Tuż po incydencie z udziałem policyjnego Black Hawka w sierpniu 2023 roku śledztwo dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym wszczęła – według właściwości miejsca zdarzenia – Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie. Niedługo potem postępowanie przejęła Prokuratura Okręgowa w Płocku. Następnie, w październiku 2023 roku, powołano tam trzyosobowy zespół prokuratorów z doświadczeniem w badaniu wypadków lotniczych.

Komandosi ćwiczyli z Black Hawkiem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.