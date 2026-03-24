Groźny wypadek w Bieżuniu. Trzy osoby przewieziono do szpitala

Wypadek w Bieżuniu z udziałem trzech pojazdów

Bardzo niebezpieczne sceny rozegrały się w poniedziałek tuż przed godziną 9:00 rano. Zespoły ratownicze błyskawicznie skierowano na ulicę Mławską w Bieżuniu, ponieważ doszło tam do poważnej kolizji z udziałem ciągnika rolniczego, auta osobowego i dużego pojazdu ciężarowego. Droga pozostawała całkowicie nieprzejezdna przez niemal sześć godzin, dlatego podróżujący musieli szukać alternatywnych tras objazdowych. St. asp. Tomasz Łopiński z Komendy Powiatowej Policji w Żurominie przedstawił pierwsze ustalenia mundurowych dotyczące tego zdarzenia drogowego.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 80-letni kierujący osobowego Renaulta wyprzedzał ciągnik rolniczy marki Case z przyczepą, którym kierował 35-letni mężczyzna. W trakcie manewru wyprzedzania 80-latek zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka ciężarowym Manem - poinformował.

Funkcjonariusze precyzyjnie zabezpieczyli teren i rozpoczęli ustalanie okoliczności zajścia. Służby medyczne przetransportowały do pobliskiego szpitala łącznie trzech uczestników wypadku - kierującego ciągnikiem oraz dwie osoby jadące samochodem osobowym. Z ustaleń serwisu Miejski Reporter wynika, że krótko przed zderzeniem starszy kierowca miał zabrać do samochodu autostopowicza.

- Wyprzedzanie to jeden z najtrudniejszych i najbardziej ryzykownych manewrów, jakie wykonują kierowcy. Wymaga nie tylko dobrej widoczności i odpowiednich warunków drogowych, ale przede wszystkim rozwagi i przewidywania zachowań innych uczestników ruchu - podkreślił st. asp. Łopiński.

