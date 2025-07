To już piąty koncert Guns N'Roses w Polsce i drugi na PGE Narodowym. Zespół po raz pierwszy wystąpił w naszym kraju w 2006 roku. Bilety na sobotni koncert w ramach trasy Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour, rozchodziły się jak świeże bułeczki, pomimo dość wysokich cen. Za najdroższe trzeba było zapłacić ponad 1300 zł.

Mimo, że bramy stadionu zostały otwarte o godz 16:00, fani gromadzili się przed stadionem już wiele godzin wcześniej. Od godz. 16:00 zmieniła się organizacja ruchu w okolicy stadionu. O godz. 16:00 wprowadzono ograniczenia w ruchu samochodowym.

Koncert Guns N'Roses rozpoczął się o godz. 19:00. Stadion wypełnił się dosłownie po brzegi, by posłuchać takich nieśmiertelnych hitów jak "Welcome To The Jungle", "Paradise City", "Don't Cry", "Knocking On Heavens' Door" czy "November Rain". Ze względu na pogodę, koncert odbył się przy zamkniętym dachu.

Po zakończeniu koncertu, czyli około godz. 22:45 mogą pojawić się kolejne utrudnienia w ruchu, łącznie z zamknięciem Mostu Poniatowskiego. Żeby bezpiecznie wrócić z koncertu, warto skorzystać z komunikacji miejskiej. Uruchomione zostaną dodatkowe autobusy linii 138 i 509 oraz tramwaje na zmienionych trasach, m.in. linie 9 i 26. Częściej będą też kursowały pociągi metra linii M2 w obu kierunkach. Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej dostępne są m.in. w serwisach Warszawskiego Transportu Publicznego.

Guns N'Roses - legenda rocka

Guns N’ Roses z charyzmatycznym wokalistą Axlem Rose i gitarzystą Slashem to jeden z najważniejszych zespołów rockowych II połowy XX wieku. Ich album "Appetite For Destruction" z 1987 roku jest uznawany za najlepiej sprzedający się debiutancki album w historii USA. Status międzynarodowej gwiazdy podtrzymały kolejne albumy formacji: "Use Your Illusion I" i "Use Your Illusion II", które zostały wydane w 1991 roku. To właśnie z nich pochodzą takie przeboje jak "Don't Cry" czy" November Rain".

