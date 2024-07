Bezrobocie w Polsce. GUS podał najnowsze dane

Sytuacja ekonomiczna każdego kraju uzależniona jest w głównym stopniu od tego, ilu jego mieszkańców pracuje oraz w jakich działach gospodarki. Struktura zatrudnienia wpływa bowiem na rozwój państwa, dlatego zwraca się na to tak dużą uwagę. W Polsce po 1989 roku wraz z transformacją ustrojową i wieloma zmianami sytuacja na rynku pracy została diametralnie zrewolucjonizowana.

W latach 90. nastąpił nagły wzrost bezrobocia, a jego pierwszą poprawę, która, choć odrobinę napawała entuzjazmem, zaobserwowano na początku lat 2000, a w szczególności po roku 2004, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Jak jednak dane przedstawiają się aktualnie? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Bezrobocie w Polsce. Historia dzieje się na naszych oczach. Zaskakujące dane GUS

W czerwcu 2024 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,9 proc. Jak się okazuje, jest to najniższy wynik w historii nowoczesnej gospodarki naszego kraju. Główny Urząd Statystyczny podał, że w czerwcu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 762,2 tys., natomiast w maju było to 776,6 tys. osób. Wynik więc uległ poprawie, z czego możemy być niesamowicie dumni!

Stopa bezrobocia spadła w czerwcu do 4,9%. To pierwszy taki miesiąc, gdy wskaźnik jest poniżej 5%. To efekt dobrej sytuacji na rynku pracy i zmian demograficznych - napisali na platformie X ekonomiści z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Co ciekawe, okazuje się jednak, że tak niska stopa bezrobocia to nie same pozytywy, bowiem oznacza to, że zmniejsza się ilość osób aktywnych zawodowo.

Nie jest to [...] jednoznacznie dobra wiadomość, ponieważ niższe bezrobocie prawdopodobnie wynika ze spadku liczby osób aktywnych zawodowo, co nie jest zjawiskiem pozytywnym - stwierdzili analitycy PKO BP, pulshr.pl.

Stopa bezrobocia spadła w czerwcu do 4,9% - to pierwszy taki miesiąc, gdy wskaźnik jest poniżej 5%. To efekt dobrej sytuacji na rynku pracy i zmian demograficznych. GUS wskazuje, że przez ostatni rok liczba aktywnych zawodowo obniżyła się o ok. 200 tys. osób – w efekcie łatwiej… pic.twitter.com/B8naINefQ2— Polski Instytut Ekonomiczny (@PIE_NET_PL) July 23, 2024