Hala na Modlińskiej nagle zamknięta dla kupców! Awantura przed bramą. Co z towarem?

Zamknięcie hali na Modlińskiej, to efekt trwającego od początku roku sporu pomiędzy najemcami (głównie Wietnamczykami), którzy od czerwca 2024 r. przenieśli się na Modlińską po pożarze centrum na Marywilskiej. Najemcy nie mogli dojść do porozumienia z zarządcą co do wysokości czynszu, jaki mieli płacić od stycznia 2025 r. W efekcie właściciel hali nie otrzymywał żadnych opłat czynszowych. A dodatkowo, jak pisaliśmy już w „Super Expressie”, do zmian poczynionych przez najemców zastrzeżenia miały straż pożarna i powiatowy nadzór budowlany.

Brama do hali zamknięta na łańcuch

Dziś rano kupcy, którzy pojawili się przed halą Modlińska 6 D, nie mogli wejść do środka ani wjechać z towarem. Brama wjazdowa została zamknięta na kłódkę i łańcuch. - Co się dzieje? O co chodzi? Oddacie nam nasz towar! - słychać okrzyki przed bramą. Zarządca hali przy ul. Modlińskiej 6d w Warszawie przysłał nam rano oświadczenie.

„Zarządca Centrum Handlowego Modlińska 6D informuje o natychmiastowym zamknięciu hali targowej. Podstawą jest decyzja Nr 440/25 Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z 16 kwietnia 2025 r., utrzymująca w mocy wcześniejszą, zaskarżoną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB), która tym samym stała się ostateczna i podlegająca natychmiastowej wykonalności. Decyzje PINB poprzedziły również liczne kontrole, decyzje, a ostatnio upomnienia z groźbą wysokich grzywien ze strony Państwowej Straży Pożarnej. Stało się tak z powodu różnych działań kupców, które ściągały zagrożenie bezpieczeństwa dla obiektu i odwiedzających go gości takich jak: organizowanie stoisk handlowych w sposób uniemożliwiający dostęp do hydrantów, znoszenie wielkich butli gazowych i budowanie improwizowanych instalacji gazowo-elektrycznych, zamykanie i blokowanie wyjść ewakuacyjnych itp. itd.” - informuje zarządca hali w oświadczeniu przesłanym „Super Expressowi”, cytując kolejne decyzje urzędników i służb.

– Nakazuję (…) przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania, tj. na cele biurowo-usługowe wraz z centrum wystawienniczym (z wyłączeniem usług gastronomicznych), zespołu zabudowy znajdującej się na terenie nieruchomości przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie, wykorzystywanej obecnie jako centrum handlowe z usługami gastronomicznymi – czytamy w decyzji PINB z 28 stycznia 2025 r.

Kupcy wezwani do opuszczenia hali

Obiekt przy Modlińskiej był kilkukrotnie kontrolowany przez PINB i Straż Pożarną. Zarządca nie był jednak w stanie wdrożyć zaleceń pokontrolnych, dlatego że przedstawiciele kupców odmawiając zawarcia umowy najmu i opłaty czynszu okupowali halę. Zamykali i zastawiali wejścia i wyjścia (w tym ewakuacyjne) a w środku dokonywali przeróbek.

Kupcy nie stosowali się do zaleceń inspekcji Państwowej Straży Pożarnej, która wykryła liczne nieprawidłowości i zagrożenia pożarowe, a zarządca Hali nie mógł tych zaleceń zrealizować.

- Zarządca hali wielokrotnie próbował polubownie rozwiązać sytuację. Odwoływał się od pierwszych decyzji PINB, chcąc dać kupcom czas na usunięcie zagrożeń i dostosowanie działalności do norm. Jednak działania te nie przyniosły efektu. Wobec decyzji PINB kupcy zostali wezwani przez zarządcę obiektu do jego opuszczenia, lecz również i na ten obowiązek nie odpowiedzieli. Wobec tego, w najbliższych dniach będą mogli odbierać swój towar z zabezpieczonych komisyjnie stoisk – informuje zarządca hali przy Modlińskiej 60D.