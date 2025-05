Koniec targowiska przy Modlińskiej? Nadzór budowlany nakazał wstrzymać użytkowanie hali!

Co pewien czas do mediów docierają kolejne odsłony konfliktu między właścicielem hali Global Expo, a najemcami powierzchni handlowej, którzy działają tam od czerwca ubiegłego roku. Umowę - i zwolnienie z płacenia czynszu - mieli do końca 2024 r. a do tego ustne porozumienie, że współpraca będzie kontynuowana. Współpraca jednak się nie ułożyła. 17 stycznia nastąpiła kumulacja konfliktu o niepłacony czynsz. Wietnamczycy nie płaca czynszu zarządcy hali, nie mają formalnej umowy, a warunki, w których handlują, zaczęły urągać zasadom bezpieczeństwa przeciwpożarowego, co zagraża nie tylko im, ale także klientom.

Najpierw zatrważająca opinia strażaków

W marcu tego roku informowaliśmy o zatrważającej opinii, jaką po kontroli na Modlińskiej 6 D wystawiła Straż Pożarna. Wyniki tej kontroli strażaków na bazarze były szokujące. W związku z działalnością bazaru niemal wszystkie wyjścia ewakuacyjne były zamknięte na łańcuchy bądź kłódki. Uszkodzone zostały systemy przeciwpożarowe, zniszczona została trafostacja, a najemcy znosili na miejsce nawet butle gazowe. Strażacy stwierdzili tam szereg nieprawidłowości w zabezpieczeniach przeciwpożarowych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Jak czytamy w opinii strażaków: „część wyjść ewakuacyjnych, prowadzących z hali bezpośrednio na zewnątrz budynku zamknięta jest w sposób uniemożliwiający natychmiastowe ich użycie – wyjścia są zamknięte na łańcuch z kłódką, część jest zastawionych przez zabudowy boksów handlowych oraz z zewnątrz przez betonowe bloki.” - pisaliśmy w marcu. W trakcie kontroli strażacy stwierdzili, że w razie niebezpieczeństwa, drogi ewakuacyjne na targowisku praktycznie nie funkcjonują! Wietnamczycy przekonywali nas wtedy, że "wszystko jest w porządku".

„13 z 15 wyjść ewakuacyjnych od strony wschodniej oraz 10 z 15 wyjść ewakuacyjnych od strony południowej jest zamkniętych, bez możliwości ich użycia, którego trwania nie można tolerować ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego” – napisali strażacy po kontroli.

Teraz nadzór budowlany mówi „dość!”

„Super Express” dotarł do kolejnych decyzji urzędników, którzy nie mają wątpliwości, że targowisko Modlińska 6D (oficjalnie centrum handlowe) nie może dłużej funkcjonować w takiej formie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego już w listopadzie 2024 r. wydał postanowienie o „wstrzymaniu użytkowania zespołu zabudowy biurowo usługowej wraz z centrum wystawienniczym, z wyłączeniem usług gastronomicznych, na terenie nieruchomości przy Modlińskiej 6D, użytkowanej jako centrum handlowe”.

Po odwołaniach sprawa trafiła do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i ten 16 kwietnia 2025 r. utrzymał w mocy decyzję PiNB. To oznacza, że hala ze stoiskami powinna zostać zamknięta, a właściciel ma obowiązek przywrócić pierwotną funkcję obiektu, który miał służyć funkcjom biurowym i wystawienniczym, a nie być regularnie działającym bazarem.

Wątpliwości PINB dotyczyły właśnie sposobu przekształcenia hali „eventowej” (służącej do wystaw), w targowisko. „W trakcie kontroli stwierdzono, że strefa eventowa jest użytkowana jako miejsce świadczenia usług gastronomicznych, kosmetycznych i przesyłek kurierskich oraz jako strefa handlu tekstyliami, artykułami spożywczymi itp. Dlatego organ I instancji wstrzymał użytkowanie zespołu zabudowy biurowo-usługowej, użytkowanej obecnie jako centrum handlowe z usługami gastronomicznymi… i nakazał przywrócenie stanu poprzedniego.”

A dodatkowo zarządca zaczął dostawać od straży Pożarnej upomnienia, a w końcu nałożone grzywny (ostatnia w wysokości 5 tys. zł) za niedostosowanie budynku do zaleceń strażaków.

Zapytaliśmy zarządcę hali przy Modlińskiej, co zrobi w tej sytuacji, czy zamierza od decyzji WINB odwołać się do sądu administracyjnego, czy zamknąć halę, ale na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Pożar hali na Modlińskiej