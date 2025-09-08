Handlował bronią, wpadł w Warszawie. Akcja w luksusowym apartamentowcu. Cztery osoby zatrzymane

Kim jest zatrzymany Białorusin?

40-letni Białorusin był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wydanego przez Sąd w Marsylii. Mężczyzna jest podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się:

handlem narkotykami,handlem bronią palną,praniem brudnych pieniędzy.

Akcja w luksusowym apartamentowcu

Zatrzymanie Białorusina to efekt skrupulatnie zaplanowanej akcji. W czwartek, policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Komendy Stołecznej oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, wkroczyli do jednego z luksusowych apartamentowców w Warszawie.

- Mając na uwadze fakt, że zarówno 40-latek jak i towarzyszące mu osoby mogą być uzbrojone, bardzo istotny był element zaskoczenia. Między innymi dzięki temu realizacja przebiegła zgodnie z planem - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej komendy.

Pomocnicy za kratami

Oprócz głównego podejrzanego, policja zatrzymała także trzech obywateli Ukrainy, którzy pomagali Białorusinowi w ukrywaniu się przed wymiarem sprawiedliwości. Wszyscy trafili do Komendy przy ulicy Wilczej.

Co dalej z zatrzymanym?

Po dopełnieniu formalności, Białorusin zostanie poddany procedurze ekstradycji do Francji, gdzie odpowie za swoje przestępstwa.