Handlował bronią, wpadł w Warszawie. Akcja w luksusowym apartamentowcu. Cztery osoby zatrzymane

Spis treści
Kim jest zatrzymany Białorusin?
40-letni Białorusin był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wydanego przez Sąd w Marsylii. Mężczyzna jest podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się:
handlem narkotykami,handlem bronią palną,praniem brudnych pieniędzy.
Akcja w luksusowym apartamentowcu
Zatrzymanie Białorusina to efekt skrupulatnie zaplanowanej akcji. W czwartek, policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Komendy Stołecznej oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, wkroczyli do jednego z luksusowych apartamentowców w Warszawie.
- Mając na uwadze fakt, że zarówno 40-latek jak i towarzyszące mu osoby mogą być uzbrojone, bardzo istotny był element zaskoczenia. Między innymi dzięki temu realizacja przebiegła zgodnie z planem - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej komendy.
Pomocnicy za kratami
Oprócz głównego podejrzanego, policja zatrzymała także trzech obywateli Ukrainy, którzy pomagali Białorusinowi w ukrywaniu się przed wymiarem sprawiedliwości. Wszyscy trafili do Komendy przy ulicy Wilczej.
Co dalej z zatrzymanym?
Po dopełnieniu formalności, Białorusin zostanie poddany procedurze ekstradycji do Francji, gdzie odpowie za swoje przestępstwa.