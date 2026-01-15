Haniebny czyn. Wszedł do żywej szopki betlejemskiej i puściły mu wszelkie hamulce. Jest nagranie [WIDEO]

Szok! Mężczyzna wtargnął do żywej szopki bożonarodzeniowej. Korzystając z faktu, że nikogo w pobliżu nie było, kopnął jedno ze zwierząt. Potem było jeszcze gorzej. Policjanci dzięki nagraniu z kamer monitoringu zatrzymali mężczyznę. Grozi mu nawet 10 lat za kratami.

Cisza i zaduma przy betlejemskiej szopce miały sprzyjać refleksji, jednak dla pewnego 41-latka stały się okazją do przestępstwa. Do zdarzenia doszło w Płońsku, gdzie policjanci z Komendy Powiatowej Policji otrzymali zgłoszenie o uszkodzeniu skarbonek przy żywej szopce bożonarodzeniowej na terenie przykościelnym przy ul. ks. Romualda Jaworskiego.

Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze ustalili, że przy szopce ustawione były dwie skarbony, do których odwiedzający wrzucali datki. Jedna z nich była drewniana, zamykana na kłódkę, a druga miała formę figurki anioła. Obie zostały uszkodzone, a zabezpieczenia zerwane. Z wnętrza zniknęły pieniądze.

Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu znajdującego się na terenie przykościelnym oraz pobliskich sklepów. Analiza materiału pozwoliła rozpoznać mężczyznę widocznego na nagraniach.

Zatrzymanie i przyznanie się do winy

Mężczyzna został zatrzymany i przyznał się do popełnienia przestępstwa. Jak relacjonował, do zdarzenia doszło 4 stycznia, gdy wracał do domu pod wpływem alkoholu. Przechodząc obok kościoła, zauważył szopkę i skarbonki. Włamał się do obu, zrywając zabezpieczenia i zabierając pieniądze.

Dokładna kwota strat nie została ustalona, ale sprawca oszacował, że mogło to być około tysiąca złotych. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za kradzież z włamaniem grozi kara od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmie się sąd.

