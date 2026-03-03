Niezwykłe zjawisko nad Polską. Ludzie zaczynają spoglądać w niebo

Pełnia Robaczego Księżyca nad Polską. Warunki niemal idealne do obserwacji

Wieczorem 3 marca na niebie pojawi się marcowa pełnia, tradycyjnie określana mianem Pełni Robaczego Księżyca. Nazwa, choć mało poetycka, wywodzi się z dawnych obserwacji przyrody – to właśnie o tej porze roku, wraz z odmarzaniem ziemi, zaczynają być widoczne dżdżownice i pierwsze owady. Symbolicznie oznacza to koniec zimowego zastoju i wyraźny sygnał nadchodzącej wiosny. Tym razem przyroda i pogoda idą w parze. Prognozy zapowiadają niemal bezchmurne niebo nad większością kraju. To dobra wiadomość nie tylko dla miłośników astronomii, lecz także dla fotografów. Przy sprzyjających warunkach Księżyc będzie można obserwować już od momentu wyłaniania się znad wschodniego horyzontu.

Wyjątkowo malownicza pełnia Księżyca. Najlepsze warunki dziś!

Dzisiejszy wschód ma szczególne znaczenie. W czasie pełni Księżyc wschodzi niemal równocześnie z zachodem Słońca. Oznacza to, że pojawi się na niebie w trakcie tzw. niebieskiej godziny – krótkiego okresu tuż po zachodzie, gdy niebo przybiera głęboki, chłodny odcień, ale nie zapada jeszcze całkowity mrok. To moment, w którym kontrast między jasną tarczą Księżyca a otoczeniem jest najbardziej zrównoważony. Dzięki temu łatwiej uchwycić szczegóły na jego powierzchni bez ryzyka prześwietlenia, a jednocześnie wkomponować go w krajobraz – linię drzew, zabudowę miasta czy górski horyzont.

Kolejnego dnia efekt nie będzie już tak wyraźny – wschód nastąpi później, przy znacznie ciemniejszym niebie. Dlatego to właśnie dzisiejszy wieczór daje najlepszą okazję w tym miesiącu do udanych obserwacji i zdjęć. Warto jednak pamiętać, że podawane godziny wschodu są orientacyjne. Lokalny horyzont – zwłaszcza w terenie zalesionym lub zabudowanym – może opóźnić moment pojawienia się Księżyca nawet o kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Potrzebna będzie więc cierpliwość. Temperatury są coraz wyższe, a w powietrzu czuć wyraźnie zmianę pory roku. Jeśli niebo rzeczywiście pozostanie czyste, warunki do obserwacji będą niemal idealne. Wystarczy wyjść z domu i spojrzeć na wschodni horyzont.

