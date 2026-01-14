Odzyskana biżuteria czeka na właścicieli. Policja z Otwocka prosi o pomoc

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku prowadzą postępowanie w sprawie ujawnionej biżuterii, która może pochodzić z przestępstw. Zabezpieczone przedmioty mogły zostać skradzione na terenie powiatu otwockiego i okolic. Funkcjonariusze apelują do osób, które w ostatnim czasie padły ofiarą kradzieży biżuterii, o pilny kontakt z komendą.

„W ramach prowadzonego postępowania ujawniliśmy i zabezpieczyliśmy biżuterię, mogącą pochodzić z przestępstw” – informuje mł. asp. Marcin Jabłoński z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Jak zgłosić się po odbiór skradzionej biżuterii? Ważne informacje dla poszkodowanych

Osoby, które rozpoznają prezentowane przedmioty jako swoją własność, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Otwocku pod numerem telefonu 47 724 19 00. Podczas kontaktu należy powołać się na numer sprawy SWD-277/26. Policja zapewnia, że każda zgłoszona sprawa zostanie dokładnie przeanalizowana, a w przypadku potwierdzenia własności, biżuteria zostanie zwrócona prawowitym właścicielom.

Kradzieże biżuterii – jak się chronić?

W związku z ujawnieniem skradzionej biżuterii, policja przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które mogą pomóc w ochronie przed kradzieżą. Warto pamiętać o zabezpieczeniu swojego mieszkania lub domu, na przykład poprzez montaż alarmu lub solidnych zamków. Ponadto, nie należy przechowywać wartościowej biżuterii w łatwo dostępnych miejscach, takich jak szafki nocne czy szkatułki na wierzchu. Cenną biżuterię warto jest przechowywać w sejfie lub skrytce.

