i Autor: Shutterstock, Julinek Park / materiały prasowe

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Hobby Horse tuż pod Warszawą! Julinek Park zaprasza na pierwsze zawody

Już 14 czerwca 2025 roku Julinek Park zamieni się w arenę sportowych zmagań i rodzinnej zabawy! Po raz pierwszy w historii tego wyjątkowego miejsca, odbędą się zawody Hobby Horse, które przeniosą uczestników w świat cyrkowej magii. To niepowtarzalna okazja, by połączyć pasję do sportu z rozrywką dla całej rodziny.