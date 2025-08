Horror na polu! Mężczyzna przytrzaśnięty przez kombajn walczy o życie

Dramatyczne chwile w Rydzewie

To był zwykły dzień żniw, który w jednej chwili zamienił się w koszmar. We wtorek, 5 sierpnia 2025 roku, około godziny 15:40, na polu w Rydzewie (gm. Ciechanów) rozegrał się dramat. Jak informuje nadkom. Jolanta Bym z KPP Ciechanów, 43-letni mężczyzna został przygnieciony do przyczepy przez kombajn. Okoliczności wypadku są wciąż ustalane, ale wstępne doniesienia wskazują na ogromną siłę, z jaką maszyna uderzyła w rolnika.

Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie dostępne służby. Pierwsi na miejscu byli strażacy, którzy przystąpili do akcji ratunkowej. Sytuacja była na tyle poważna, że konieczne okazało się wezwanie śmigłowca LPR. To świadczy o powadze sytuacji. Mężczyzna, z poważnymi obrażeniami ciała, został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze walczą o jego życie.

Kierujący kombajnem był trzeźwy

Policja, która przybyła na miejsce wypadku, przeprowadziła badanie trzeźwości kierującego kombajnem. 57-latek, który obsługiwał maszynę, był trzeźwy. To ważna informacja w kontekście dalszego postępowania. Funkcjonariusze rozpoczęli szczegółowe śledztwo, które ma na celu dokładne wyjaśnienie przebiegu i przyczyn wypadku. Będą analizować każdy szczegół, aby ustalić, co doprowadziło do tej tragedii.

„Zachowujcie ostrożność podczas żniw!”

W związku z tym dramatycznym wydarzeniem, policja wystosowała pilny apel do wszystkich rolników. Okres żniw to czas intensywnych prac, a co za tym idzie – zwiększonego ryzyka wypadków. Nadkom. Jolanta Bym podkreśla:

„Trwa okres intensywnych prac rolniczych. Każdego roku, szczególnie latem, dochodzi do wypadków na polach – często z udziałem maszyn rolniczych.”

Policja przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, których przestrzeganie może uratować życie i zdrowie:

Ciągniki, kombajny i inne maszyny rolnicze to nie zabawki – ich obsługa wymaga wiedzy, doświadczenia i pełnego skupienia.

Zawsze upewnij się, że w zasięgu działania maszyny nie ma innych osób – zwłaszcza dzieci i starszych członków rodziny.

Nigdy nie podejmuj prób naprawy, podpinania lub rozpinania sprzętu rolniczego przy włączonym silniku – nawet chwilowe odchylenie może zakończyć się tragedią.

Sprawdzaj stan techniczny maszyn przed rozpoczęciem prac, a usterki usuwaj natychmiast.

Nie pracuj w pośpiechu i przemęczeniu – błędy popełniane z nieuwagi są najczęstszą przyczyną wypadków.

Szkolenia BHP

Zachęcają również do korzystania ze szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), które są organizowane przez różne instytucje:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR)

Lokalne jednostki samorządu terytorialnego

Ochrona dzieci

Szczególny apel policja kieruje do rodzin rolników. Często dzieci, zafascynowane dużymi maszynami, próbują zbliżyć się do pracujących pojazdów.

Nadkom. Jolanta Bym stanowczo podkreśla: „Apelujemy także do rodzin rolników – nie dopuszczajcie dzieci do maszyn rolniczych! Zainteresowanie najmłodszych to naturalna rzecz, ale miejsce dziecka nie jest przy ciągniku czy kombajnie.”

To tragiczne zdarzenie w Rydzewie jest kolejnym przypomnieniem o tym, jak niebezpieczne mogą być prace polowe, jeśli nie przestrzega się podstawowych zasad bezpieczeństwa. Miejmy nadzieję, że 43-letni rolnik szybko wróci do zdrowia, a ten wypadek będzie przestrogą dla wszystkich pracujących na roli.