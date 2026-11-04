Hot dog Skolima trafił do Żabki. Przetestowaliśmy nowość z różowym sosem

Jak smakuje hot dog Skolima w Żabce?
Odwiedziłem sklep sieci Żabka wyłącznie po to, aby osobiście przekonać się o powodach ogromnego zainteresowania nowym produktem. Tuż obok standardowych przekąsek na ladzie dostępna była limitowana edycja hot doga sygnowanego przez Skolima. Moją uwagę natychmiast przykuł dodatek w postaci bardzo intensywnego, różowego sosu.
Wystarczyło jedno ugryzienie, aby w pełni zrozumieć zamysł twórców. Choć sam sos o smaku czerwonego pieprzu jest bardzo wyrazisty, to jego walory gastronomiczne odgrywają tutaj drugorzędną rolę.
Produkt ma zapewniać przede wszystkim rozrywkę i dawać kupującym poczucie przynależności do społeczności skupionej wokół fenomenu Skolima. Z tego powodu ocenianie tej bułki z perspektywy surowego krytyka kulinarnego mija się z celem.
Warto zaznaczyć, że sieć Żabka ma już na koncie podobne akcje z internetowymi twórcami, jednak obecna kampania rządzi się zupełnie innymi prawami. Kiedy do sprzedaży trafiła pizza sygnowana przez Książula, klienci nastawiali się głównie na walory smakowe i wysoką jakość, ponieważ to właśnie na testowaniu jedzenia youtuber zbudował swoją popularność. Z kolei współpraca ze Skolimem opiera się na obietnicy dobrej zabawy, co stanowi główny fundament tego projektu.
Produkty Skolima na rynku. Co sprzedaje muzyk?
Nowa przekąska oficjalnie stała się częścią rozbudowanego imperium handlowego stworzonego przez Skolima. Wokalista wprowadził już na rynek bardzo zróżnicowany asortyment, w którym można znaleźć zarówno kabanosy oraz napoje energetyczne, jak i perfumy, komplety pościeli czy nawet sygnowane jego nazwiskiem kanistry. Wszystkie te towary służą budowaniu bezpośredniej relacji ze słuchaczami. Dostępny od ręki, masowy i niedrogi hot dog stanowi doskonałe uzupełnienie tej strategii biznesowej.