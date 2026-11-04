Hot dog Skolima trafił do Żabki. Przetestowaliśmy nowość z różowym sosem

Jak smakuje hot dog Skolima w Żabce?

Odwiedziłem sklep sieci Żabka wyłącznie po to, aby osobiście przekonać się o powodach ogromnego zainteresowania nowym produktem. Tuż obok standardowych przekąsek na ladzie dostępna była limitowana edycja hot doga sygnowanego przez Skolima. Moją uwagę natychmiast przykuł dodatek w postaci bardzo intensywnego, różowego sosu.

Wystarczyło jedno ugryzienie, aby w pełni zrozumieć zamysł twórców. Choć sam sos o smaku czerwonego pieprzu jest bardzo wyrazisty, to jego walory gastronomiczne odgrywają tutaj drugorzędną rolę.

Produkt ma zapewniać przede wszystkim rozrywkę i dawać kupującym poczucie przynależności do społeczności skupionej wokół fenomenu Skolima. Z tego powodu ocenianie tej bułki z perspektywy surowego krytyka kulinarnego mija się z celem.

Warto zaznaczyć, że sieć Żabka ma już na koncie podobne akcje z internetowymi twórcami, jednak obecna kampania rządzi się zupełnie innymi prawami. Kiedy do sprzedaży trafiła pizza sygnowana przez Książula, klienci nastawiali się głównie na walory smakowe i wysoką jakość, ponieważ to właśnie na testowaniu jedzenia youtuber zbudował swoją popularność. Z kolei współpraca ze Skolimem opiera się na obietnicy dobrej zabawy, co stanowi główny fundament tego projektu.

Autor: KK

Produkty Skolima na rynku. Co sprzedaje muzyk?

Nowa przekąska oficjalnie stała się częścią rozbudowanego imperium handlowego stworzonego przez Skolima. Wokalista wprowadził już na rynek bardzo zróżnicowany asortyment, w którym można znaleźć zarówno kabanosy oraz napoje energetyczne, jak i perfumy, komplety pościeli czy nawet sygnowane jego nazwiskiem kanistry. Wszystkie te towary służą budowaniu bezpośredniej relacji ze słuchaczami. Dostępny od ręki, masowy i niedrogi hot dog stanowi doskonałe uzupełnienie tej strategii biznesowej.

Sonda Chcielibyście żeby Skolim miał swój zestaw w McDonaldzie? TAK, BARDZO NIE, W OGÓLE NIE MAM ZDANIA