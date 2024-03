Dramat na drodze

Huknął w słup i wpadł do rowu. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy

Dramatyczny wypadek w Warszawie! Kierowca osobówki wypadł z drogi i huknął w słup przydrożnej latarni. Potem runął do rowu. Na ratunek ruszyli medycy, na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranny mężczyzna trafił pilnie do szpitala. Policjanci ustalają, co dokładnie się stało.