Horror na krajowej "pięćdziesiątce". Zderzyły się cztery auta, jedna osoba nie żyje

W tych przypadkach nawet dziecko nie dostanie rozgrzeszenia. Lepiej to wiedzieć przed Pierwszą Komunią Świętą

Śmiertelny wypadek na krajowej "pięćdziesiątce"

Jak przekazała w sobotę GDDKiA, sobotę, 22 marca, około godz. 15:30 na drodze krajowej nr 50 na odcinku Żyrardów - Mszczonów w miejscowości Słabomierz zderzyły się cztery pojazdy - honda, suzuki, chrysler i toyota. Niestety, nie obyło się bez ofiar.

"W zdarzeniu brało udział 6 osób. Jedna osoba nie żyje, jedna jest ranna" - poinformowała na swoim profilu w mediach społecznościowych żyrardowska policja.

Z ustaleń Miejskiego Reportera wynika, że ofiara to 74-letnia pasażerka toyoty. Do szpitala zaś trafiła kierująca toyotą. Kierowcy hondy, suzuki i chryslera byli trzeźwi. Od kierującej toyotą krew do badań na obecność alkoholu zostanie pobrana w szpitalu.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

Po wypadku kierowców kierowano na objazd drogą serwisową. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności tragicznego zdarzenia.