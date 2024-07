Warto wiedzieć

Ile kosztuje wesele w Polsce? Ceny za talerzyk poszły w górę! Organizacja przyjęcia to spory wydatek

W okresie letnim wiele osób decyduje się na śluby i wesela. Organizacja takiego wydarzenia to jednak nie lada wyzwanie oraz spory wydatek. Pary młode muszą mieć przygotowany porządny zapas gotówki, by móc pozwolić sobie na stworzenie wymarzonego przyjęcia. O jakich cenach mowa i co zazwyczaj kosztuje najwięcej?