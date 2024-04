i Autor: Zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock (2) Szok! Ksiądz nie wpuścił panny młodej do kościoła! Wszystko przez suknię ślubną

Szok! Ksiądz nie wpuścił panny młodej do kościoła! Wszystko przez suknię ślubną

Ślub to niezwykle ważny dzień. Jednak nawet wcześniejsze zaplanowanie wszystkiego w najdrobniejszych szczegółach może nie pomóc, by ten moment był idealny, gdy do akcji wkroczy osoba o bardzo konserwatywnych poglądach. Przekonała się o tym na własnej skórze panna młoda, której ksiądz nie wpuścił do kościoła! Powód? Duchownemu nie spodobała się jej suknia ślubna!