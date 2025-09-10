Ile rosyjskich dronów spadło nad Polską? Zełenski ujawnia szokujące informacje. „Rosjanie muszą odczuć konsekwencje”

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-09-10 9:15

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. - Nie jeden Shahed, co można by nazwać wypadkiem, lecz co najmniej osiem dronów uderzeniowych skierowanych w stronę Polski - przekazał Zełenski.

Zełenski

i

Autor: @ZelenskyyUa/ X (Twitter)
Super Express Google News
  • Prezydent Zełenski skomentował nocny atak dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną.
  • Co najmniej osiem rosyjsko-irańskich dronów Shahed skierowano w stronę Polski.
  • Wojsko zestrzeliło obiekty, a polski rząd i NATO podejmują pilne działania.
  • Czy brak silnej reakcji doprowadzi do dalszej eskalacji?

Wojsko zestrzeliło drony nad Polską po tym jak w nocy z wtorku na środę (9/10 września) polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona. Premier Donald Tusk jest w kontakcie z prezydentem, ministrem obrony i NATO. Na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się rząd. Zaplanowano odprawę w BBN.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. Trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów.

Sprawa rosyjskich dronów nad Polską jest szeroko komentowana przez światowe media i polityków. Głos zabrał też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. 

To kolejna eskalacja, rosyjsko-irańskie drony uderzeniowe Shahed operowały w przestrzeni powietrznej Polski i NATO; w Polskę wymierzonych było co najmniej osiem bezzałogowców.

- przekazał Zełenski i dodał, że "brak silnej reakcji tylko utrwala eskalację". - Moskwa stale testuje granice możliwości i jeśli nie spotyka się z silną reakcją, zatrzymuje się na nowym poziomie eskalacji. Dziś nastąpił kolejny krok eskalacyjny - przekazał prezydent Ukrainy.

Prezydent zaznaczył, że jest to „skrajnie niebezpieczny” precedens dla Europy. - To, czy nastąpią kolejne kroki, w pełni zależy od skoordynowania i siły działań odwetowych. Rosjanie muszą odczuć konsekwencje. Rosja musi odczuć, że wojny nie da się rozszerzać i trzeba ją będzie zakończyć – podkreślił Zełenski.

CZYTAJ TEŻ: Rosyjskie drony wleciały do Polski. Ważny polityk amerykański: "To akt wojny"

Sonda
Czy uważasz, że istnieje ryzyko, że Rosja zaatakuje Polskę w przyszłości?

Polecany artykuł:

Rosyjskie drony nad Polską. Szczątki maszyny spadły na dom
W Czosnówce w woj. lubelskim odnaleziono pierwszego zestrzelonego drona
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
PRZESTRZEŃ POWIETRZNA
WOŁODYMYR ZEŁENSKI
ROSJA