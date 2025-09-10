Rosyjskie drony wleciały do Polski. Ważny polityk amerykański: "To akt wojny"

W nocy z 9 na 10 kwietnia rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, część z nich została zestrzelona, a dwa drony odnaleziono.

Kongresmen Joe Wilson (Partia Republikańska) nazwał incydent "aktem wojny" i podziękował Polsce za szybką reakcję.

Wilson wezwał prezydenta Trumpa do nałożenia sankcji na Rosję w celu osłabienia jej gospodarki i zdolności do prowadzenia wojny.

W nocy z wtorku na środę (9/10) rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną i zostały zestrzelone nad terytorium naszego kraju. Trwa poszukiwanie wrogich maszyn. Na ten moment wiadomo, że odnalezione zostały dwa drony.

Do sytuacji w Polsce odniósł się przedstawiciel Izby Reprezentantów Joe Wilson, który jest członkiem Partii Republikańskiej, wspierającej administrację Donalda Trumpa. Wilson ocenił, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskiej drony to "akt wojny". Zwrócił również uwagę, że do naruszenia doszło kilka dni po wizycie w Waszyngtonie prezydenta Karola Nawrockiego. Wilson podziękował Polsce za szybką reakcję na zagrożenie.

- Rosja atakuje sojusznika z NATO, Polskę, irańskimi dronami szached, niecały tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. To akt wojny i jesteśmy wdzięczni sojusznikom z NATO za szybką reakcję na nieustającą, niczym niesprowokowaną agresję zbrodniarza wojennego Putina - napisał republikański kongresmen Joe Wilson, reprezentujący Karolinę Południową.

Kongresmen apeluje do Trumpa. Będą nowe sankcje na Rosję?

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie odniósł się jeszcze Donald Trump. Joe Wilson wezwał jednak prezydenta USA do nałożenia sankcji na Rosję. Zdaniem kongresmena taki ruch pozwoliłby na osłabienie gospodarki rosyjskiej, a w efekcie do uniemożliwienia Rosji prowadzenia dalszych działań wojennych.

- Wzywam prezydenta Trumpa do nałożenia obowiązkowych sankcji, które doprowadzą do bankructwa rosyjskiej machiny wojennej i wyposażą Ukrainę w broń zdolną do ataku na Rosję. Putin nie zadowala się już tylko porażką na Ukrainie, bombardując matki i dzieci, ale teraz bezpośrednio testuje naszą determinację na terytorium NATO - napisał Joe Wilson.

