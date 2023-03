Wystawa dzieł sztuki w Fabryce Norblina w Warszawie

O wystawie Immersive Monet & The Impressionists mówi się, że to emocjonująca podróż po spektakularnej twórczości artystów, którzy nie tylko wstrząsnęli światem sztuki, zmieniając w malarstwie fazę koncepcyjną w fazę wykonawczą, ale też wywoływali towarzyską sensację, a nawet skandale. To, co dla malarzy akademickich mogło być zaledwie szkicem, dla impresjonistów stanowiło skończony akt kreacji.

Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że słynna wystawa „Immersive Monet & The Impressionists” już w marcu pojawi się w przestrzeniach Art Box Experience – mówi Joanna Kowalkowska, prezeska zarządu i współzałożycielka jedynej immersyjnej przestrzeni w Polsce, mieszczącej się w Fabryce Norblina w Warszawie. - Czeka nas prawdziwa uczta dla oka i niespotykane artystyczne doświadczenie, bo obrazów mistrzów impresjonizmu w takim wydaniu jeszcze nie widzieliśmy. To wyjątkowa szansa, aby zobaczyć wszystkie najważniejsze dzieła impresjonistyczne rozproszone po najlepszych galeriach i muzeach świata w jednym miejscu. Immersyjny charakter wystawy pozwoli widzowi doświadczyć z bliska prawie 450 obrazów, jak również zanurzyć się wewnątrz jednego z nich. Mogę zdradzić, że nenufary z ogrodu Moneta w Giverny jeszcze nigdy nie były tak blisko – dodaje prezeska.

Ciekawostki i przydatne informacje

Wystawa Immersive Monet & The Impressionists oprócz 438 obrazów, będzie zawierała 1,5 mln klatek wideo. Składa się z 3 tys metrów sześciennych projekcji i 760 metrów kwadratowych refleksyjnej podłogi. Przewidziana jest sala edukacyjna z wprowadzeniem do wystawy i bezpłatna aplikacja mobilna z treściami wzbogacającymi wiedzę o impresjonizmie i najważniejszych artystach. Wystawę obejrzało już ponad 5 mln widzów w USA i Kanadzie. W Warszawie będzie dostępna do 2 lipca 2023 roku, w Fabryce Norblina przy ul. Żelaznej 51/53, na drugim piętrze. Bilety na wystawę dostępne są na stronie www.ticketmaster.pl.