Jak dojechać na cmentarz 1 listopada? Mapa i lista linii

Komunikacja miejska 1 listopada 2023 r.

W środę 1 listopada na warszawskie ulice wyjadą autobusy i tramwaje 24 dodatkowych linii – niektóre z nich będą kursowały z częstotliwością nawet co 1-2 minuty. Komunikacja miejska będzie miała priorytet w rejonie cmentarzy – urzędnicy zachęcają do pozostawienia samochodu w domu i przesiadki na Warszawski Transport Publiczny.

Autobusy i tramwaje linii cmentarnych pojawią się na ulicach między 7.00 a 19.00. Wyjątkiem są linie C11 i C90, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego. Wiele osób wybiera się tam na spacer po zachodzie słońca, kiedy już odwiedzą groby rodzinne w innych rejonach Warszawy i dlatego te autobusy będą jeździły w godz. 7.00 – 21.00.

Poza liniami specjalnymi dojazd na cmentarze będzie możliwy także autobusami i tramwajami regularnych linii, dlatego wiele z nich będzie kursowało częściej, a do ich obsługi będą skierowane pojazdy o większej pojemności. Uruchomione zostaną też dodatkowe przystanki autobusowe w pobliżu cmentarzy. Przystanki autobusowe „na żądanie”, które są w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy, w tych dniach będą obowiązywały jako stałe – autobusy będą się na nich zatrzymywały bez konieczności sygnalizacji takiej potrzeby przez pasażerów.

W dzień Wszystkich Świętych, będzie obowiązywała specjalna organizacja ruchu w rejonie wszystkich większych, warszawskich cmentarzy. Zostaną uruchomione dodatkowe linie tramwajowe C1, C4 i C6 oraz autobusowe C07, C09, C11, C12, C13, C14, C20, C27, C37, C40, C47, C50, C51, C56, C69, C70, C81, C84, C88, C89, C90.

i Autor: Warszawski Transport Publiczny Dojazd na cmentarze w Święto Zmarłych 2023 - mapa

Tego dnia na trasy wyjedzie najwięcej tramwajów i autobusów – większość linii cmentarnych będzie kursowało z częstotliwością 3-5 minut. Najczęstszą linią będzie C09 – autobusy, węzeł Metro Młociny z bramą główną Cmentarza Północnego, będą się podstawiać nawet co 1 minutę. Autobusy linii C13 na trasie między cmentarzami Bródnowskim i Północnym, będą kursowały co ok. 2 minuty i 30 sekund. – do obsługi tylko tej jednej linii urzędnicy zaplanowali 40 autobusów.

Znaczną część ruchu weźmie na siebie metro, które 1 listopada w okresie największego zainteresowania przejazdami będzie kursować co 3 minuty na linii M1 i co 3 minuty i 30 sekund na linii M2. W sumie, razem z normalnymi liniami autobusowymi i tramwajowymi, na stołeczne ulice wyjedzie wtedy ponad 1300 autobusów i 250 tramwajów. Do pracy ruszą też instruktorzy nadzoru ruchu i informatorzy, którzy dbają by pasażerowie sprawnie i bezpiecznie dotarli na warszawskie cmentarze.

Tramwaje i metro będą kursowały podstawowo według sobotniego rozkładu jazdy, a autobusy według rozkładów dnia świątecznego, przy czym zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 3, 76, 110, 115, 142, 147, 161, 173, 180, 181, 183, 189, 191, 211, 409, 709, 727, 731 i Z26.Na tory wyjadą tramwaje linii 25, a wybrane linie autobusowe i tramwajowe będą obsługiwane przez pojazdy o większej pojemności.

Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 103, 106, 114, 120, 122, 136, 139, 145, 156, 160, 161, 169, 180, 181, 191, 213, 221, 250, 263, 409, 500, 724, 727, 735, 737, 739, 742, 750, L-5, L38, L39, Z26. Podróżowanie autobusami dojeżdżającymi do Cm. Południowego w Antoninowie (727, 737, C37, C47) oraz do Palmir (C81) będzie możliwe z biletami ważnymi na 1. strefę na całej trasie przejazdu.

Dodatkowo na wybranych przystankach „na żądanie” bez konieczności sygnalizowania przez pasażerów będą się zatrzymywały autobusy linii: 115, 122, 129, 139, 142, 145, 161, 164, 173, 177, 178, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 194, 200, 209, 210, 211, 213, 245, 251, 514, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 721, 724, 727, 728, 731, 737, 738, 739, 742. Dodatkowe przystanki będą miały autobusy linii 517 oraz 105, 167, Z26, C12 i C84 przy Cmentarzu Prawosławnym na Woli.

Dojazd Warszawskim Transportem Publicznym do warszawskich nekropolii

Cmentarz Bródnowski

ul. św. Wincentego: C11, C13, C20, C27, C69, M2 i C27, (120, 160, 169, 500 – do skrzyżowania ulic Handlowej i Kołowej)

ul. św. J. Odrowąża: C1, C4, C6, 1, 3, 4, 25

ul. Chodecka: 145, 156, 169, (C56, 114 – do skrzyżowania ulic Chodeckiej i Wyszogrodzkiej)

Cmentarz Północny

Brama Główna (ul. K. Wóycickiego): C09, C13, C14, C50, C56, C70, C84, C88, M1 i C09, 181

Brama Południowa (ul. Wólczyńska): C40, C50, M1 i C40, 250, 409

Brama Zachodnia (ul. Estrady): C40, C50, M1 i C40, 110, 250, 409

Powązki

Cmentarz Wojskowy (dawny Komunalny): C11, C12, C14, C51, C90, M1 i C11, 180 (C70, 122, 191, 409 – do skrzyżowania ulic Powązkowskiej i Z. Krasińskiego)

Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki): C11, C51, C70, C90, M1 i C11, 180, 409 (C1, 1, 22, 27 – do ulicy Okopowej), 191

Pozostałe cmentarze

Cmentarz Żydowski (przy ulicy Okopowej): C1, M2 i 1/22, 73

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany: 20, 23, 24, M2 i 24

Cmentarz Prawosławny: C12, C84, 105, 167, 197, Z26, M2+C12/Z26

Cmentarz Wawrzyszewski: C13, C14, C88, 76, 33, 110, 116, M1 i 76/33, M2 i 76 (C70 C84, 114, 203, 210, 250, 409, Z12 – do skrzyżowania ulic Wólczyńskiej i J. Conrada)

Cmentarz Wolski: C12, C84, 76, 105, 194, 197, 255, 713, 716, Z26, M2+C12/Z26

Palmiry: C81, M1 i C81 (kursowanie autobusów linii 800 będzie zawieszone)

Cmentarz Południowy (Antoninów): C37, C47, 727, 737, M1 i 727, M1 i 737. W autobusach linii 727, 737, C37 i C47 obowiązują opłaty jak w I strefie biletowej.

Cmentarz Czerniakowski: 108, 131, 164, 180, 185, 187, 189

Cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej: C89, 189, 193, M1

Cmentarz Wilanowski: C89, 116, 131, 139, 163, 164, 180, 200, 251, 263, 264, 519

Cmentarz w Powsinie: 139, 200, 251, 519, 710, 724, 742

Cmentarz w Pyrach: 209, 709, 715, 727, 737, 739

Cmentarz przy ul. Ryżowej: 129, 178, 187, 191, 517, C89

Cmentarz przy ul. Fasolowej: 129, 178, 187, 189, 191, 517, C89

Cmentarz w Gołąbkach: 177, 194

Cmentarz na Tarchominie: C07, 133, 211

Cmentarz w Rembertowie: 115, 183, 514

Cmentarz w Marysinie Wawerskim: 115, 173, (520 – do pętli Marysin)

Cmentarz w Zerzniu: 142, 702

Cmentarz w Radości: 161, 213

Cmentarz w Aleksandrowie: 115, 142.

Więcej informacji na stronie wtp.waw.pl