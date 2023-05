Jak wytrzymać ze sobą 14 dni? Aktor i reżyser Tomasz Kozłowicz opowiada o nowym przedsięwzięciu w Teatrze Ateneum

Wejściówki na poniedziałkowe spotkanie w Teatrze Ateneum rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Ale dla Czytelników „Super Expressu” mamy gratkę! Pięć bezpłatnych zaproszeń na poniedziałkowe (15 maja) czytanie performatywne „Koriny i Dawida” na godz. 19 w Teatrze Ateneum. Otrzymają je osoby, które pierwsze zadzwonią dziś w godz. 13-14 na nr 22 515 91 61.

Aktor i reżyser tego przedsięwzięcia teatralnego Tomasz Kozłowicz opowiada Izabeli Kraj, co to będzie za spotkanie.

Izabela Kraj : Co to będzie za spektakl? Bardziej z aktorami czy z tekstem?

Tomasz Kozłowicz: To czytanie performatywne. A więc czytanie, a nie spektakl. Forma czytania performatywnego została wymyślona, by widz mógł poznać sztuki współczesnych dramaturgów, pisane w różnych zakątkach świata. Agencja sprowadza i tłumaczy te teksty na język polski a aktorzy Teatru Ateneum czytają je później na scenie. A więc to będzie spotkanie z tekstem i bohaterami sztuki, które aktorzy - mam nadzieję, że w jak najbardziej atrakcyjny sposób – widzom, czy słuchaczom umożliwią.

Odbyło się już kilka takich spotkań. Za każdym razem odpowiada za nie ktoś inny. Tym razem reżyseruje Tomasz Kozłowicz. Jaki tekst w twojej reżyserii usłyszą ze sceny widzowie Teatru Ateneum?

To sztuka austriackiego autora Rene Freunda pod tytułem „Korina i Dawid”. Imiona nie są przypadkowe. Sztuka jest pisana w czasie pandemii i początkowe i końcowe litery tytułu i imion pary głównych bohaterów składają się na słowo klucz – covid. A pandemia jest tłem spotkania dwojga młodych bohaterów, których kwestie czytać będą moi koledzy z Teatru Ateneum – młodzi fantastyczni aktorzy - Julia Konarska i Jakub Pruski.

Czy warszawscy widzowie nie mają dość tematyki covidowej, pandemii i wszelkich ograniczeń z tym związanych? Jest słońce, wiosna, zielono, a w teatrze ciemno i znów o pandemii...

Starałem się przygotować ten tekst tak, żeby to nie było o pandemii, a bardziej o spotkaniu dwojga ludzi, którzy – z powodu kwarantanny – muszą ze sobą nagle wytrzymać 14 dni. Pandemia jest tu tylko pretekstem do ludzkiego spotkania i rozmowy, która jest naprawę wartka i intrygująca. Żeby uchylić rąbka fabuły powiem, że Korina i Dawid umawiają się przez portal randkowy, ale po pierwszych minutach dochodzą do wniosku, że nic z tego nie będzie. On muzyk, ona hipsterka. On - mężczyzna poukładany, ona – wyzwolona i chodzący chaos. I – gdyby nie pandemia – tych dwoje pewnie rozeszłoby się w swoje strony, ale dopada ich kwarantanna. Konieczność spędzenia ze sobą dwóch tygodni w jednym mieszkaniu. To jak szkoła przetrwania rozbitków na wyspie lub rodzaj zamknięcia w wiezieniu...

Polubimy Korinę i Dawida?

Zapraszam do teatru (śmiech)

W tym spotkaniu z teatrem - w związku z tym, że nie ma tam wiele ruchu scenicznego, scenografii - mogą też uczestniczyć osoby niewidzące. To coś w rodzaju teatru radiowego.

Mniej więcej tak. Aktorzy czytają na scenie, a w działaniu na wyobraźnię widza pomaga im narrator. Dlatego będzie to łatwe w odbiorze również dla osób niewidomych. Teatr Ateneum ma już w swojej ofercie takie spektakle dla osób niesłyszących i niewidomych. Osoby niewidome, słyszące dostają słuchawki, w których aktor czyta tekst z kabiny akustyków o tym, co dzieje się na scenie kiedy aktorzy nie mówią. To wprowadza widza w świat przedstawienia. Natomiast dla osób niesłyszących w czasie spektaklu nad sceną pojawiają się napisy - dialogi bohaterów na scenie.

A dużo jest takich widzów?

Tak. Widać, że jest zapotrzebowanie na takiego rodzaju spektakle. Serdecznie zapraszam! A jeśli nasze spotkanie będzie cieszyło się zainteresowaniem, być może uda się ten pokaz powtórzyć.

i Autor: Archiwum prywatne Tomasz Kozłowicz

Tomasz Kozłowicz o najnowszym przedsięwzięciu w Teatrze Ateneum