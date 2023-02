Kolejny wypadek!

Janówek: Śmierć pod Tarczynem. Wbił się motocyklem w tył dostawczaka, nie miał żadnych szans

Kolejny tragiczny wypadek! W Janówku pod Tarczynem motocyklista wbił się w tył dostawczaka. Do koszmarnego wypadku doszło we wtorek (28 lutego). Na miejscu pracowały wszystkie służby: policja, pogotowie ratunkowe i straż pożarna. Niestety, kierowca motocykla poniósł śmierć na miejscu. Teraz policja ustala jak doszło do tego drogowego dramatu.