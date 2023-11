Janusz G. ps. „Graf”. W jego sprawie pojawił się wątek rzeszowski. Czego dotyczy?

Podnieśli go za nogi i wsadzili do radiowozu. Policja pokazała film z zatrzymania 37-latka

Janusz G. ps. „Graf”. W sprawie pojawił się wątek rzeszowski

Na wokandę powróciła sprawa Janusza G. ps. „Graf”. Były gangster jest oskarżony w sprawie zlecenia zabójstwa inwestora Piotra Głowali. W akcie oskarżenia pojawia się też wątek sprzedaży 2 kilogramów heroiny oraz kierowania zbrojnym gangiem. Na ostatniej rozprawie sędzia wspomniała o nowym wątku. Równolegle do warszawskiego toczy się postępowanie w Rzeszowie. Zapytaliśmy jakie zarzuty ciążą w związku z tym na „Grafie”. - W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w pod sygnaturą akt II K 120/22 prowadzone jest postępowanie karne przeciwko Januszowi G. o to, że: brał udział w kierowanej przez inne osoby zorganizowanej grupie przestępczej, kierowanej przez inne osoby, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu, polegających na wytypowaniu ofiary i wzięciu jej jako zakładnika w celu zmuszenia innych osób fizycznych do przekazania okupu – odpowiedziała na nasze pytania rzeczniczka Sądu Okręgowego w Rzeszowie Brygida Gradkowska-Ferenc. W sprawie są aktualnie przesłuchiwani świadkowie.

Nie wiemy kiedy dokładnie miało dojść do porwania. Sam „Graf” stwierdził podczas rozprawy 17 października, że w związku ze sprawą policja przeszukała jego mieszkanie w Rzeszowie. Na kolejnym wątek rzeszowski ma zostać włączony do postępowania toczącego się w Warszawie.

Przypomnijmy, że Janusz G. miał kierować warszawską mafią po rozbiciu gangu pruszkowskiego i wołomińskiego. Śledczy oparli swoje zarzuty m.in. na podstawie zeznań świadka koronnego Andrzeja L. Przestępcza kariera „Grafa” zakończyła się w grudniu 2005 r. "Graf" trafił do tymczasowego aresztu. Przesiedział w nim 7 lat. Gdy został zwolniony uciekł do RPA. Policji udało się go złapać i przewieźć do Polski. Obecnie przebywa w areszcie na Białołęce.