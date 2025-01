Jarosław K. skazany. Po zabójstwie siostry i jej syna poszedł do kina

To najlepsza dzielnica w Warszawie? Korzystne ceny przyciągają tłumy. Niczego tu nie brakuje

Ksiądz ujawnił, co robi z kopertami po kolędzie. Większość duchownych nawet o tym nie pomyśli!

Warszawa, Białołęka. Zabójstwo siostry i jej syna. Jarosław K. skazany na dożywocie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga nie miał złudzeń co do winy Jarosława K., oskarżonego o podwójne morderstwo. Zbrodnia, która wstrząsnęła Warszawą, była wyjątkowo brutalna i, jak uzasadnił sędzia Sławomir Bielecki, pozbawiona jakiegokolwiek uzasadnienia.

Do tragedii doszło w lutym 2023 roku w domu przy ul. Nowodworskiej. Policja, powiadomiona przez zaniepokojonych sąsiadów o braku kontaktu z lokatorami, wkroczyła do środka przy pomocy strażaków. Na miejscu znaleziono ciała 50-letniej Anny K. i jej 22-letniego syna Wiktora. W salonie, z podciętymi żyłami, siedział Jarosław K. Mężczyzna został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili, że jego obrażenia były powierzchowne i wskazywały na próbę upozorowanego samobójstwa.

Śledztwo ujawniło przerażające szczegóły zbrodni. Jarosław K. najpierw zabił swojego siostrzeńca, zadając mu ciosy tępym narzędziem w głowę. Kilka godzin później zaatakował siostrę siekierą, gdy wróciła z pracy. Po dokonaniu morderstw Jarosław K. zachowywał się w sposób, który zdaniem biegłych sugerował brak empatii i zimną kalkulację – poszedł na zakupy, kupił alkohol, a nawet wybrał się do kina.

Proces rozpoczął się pod koniec 2023 roku. Jarosław K. odmawiał składania zeznań, nie wyjaśnił też motywów swojego działania. W ostatnim słowie wyraził jedynie żal, że "naraził brata na nieprzyjemności". Sąd, po zapoznaniu się z opiniami biegłych, ustalił, że oskarżony działał z premedytacją, a jego motywem mogły być rodzinne konflikty związane z podziałem majątku oraz zazdrość wobec siostrzeńca.

Sędzia Sławomir Bielecki podkreślił, że rzadko spotyka się sprawy o takiej skali brutalności. Wyrok – dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia po 45 latach, pozbawienie praw publicznych na 10 lat oraz zadośćuczynienie dla bliskich ofiar w wysokości 220 tys. zł – uwzględniał także wyjątkową determinację i brak skrupułów oskarżonego. Jedyną okolicznością łagodzącą była jego dotychczasowa niekaralność, która jednak – jak zaznaczył sąd – nie miała większego znaczenia wobec skali zbrodni. − Nawet ja przez ponad 30 lat sądzenia spraw karnych po raz pierwszy spotkałem się z aż taką brutalnością. Wydałem wyroki w kilkudziesięciu, jak nie więcej, zabójstwach. Ale tak brutalnego jeszcze nie spotkałem − podsumował sędzia.

Koniec procesu Doriana S. Oskarżony o zgwałcenie i zabójstwo Lizy zrobił to po raz pierwszy. Wiemy, kiedy wyrok Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.