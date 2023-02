Jarosław Kaczyński chce tabliczek w Warszawie. Wskazał miejsca

Jarosław Kaczyński poruszył w swojej interpelacji bardzo poważny problem. Kryzys psychiczny to temat tabu, o którym niewiele się mówi. Statystyki jednak pokazują, że to przykre zjawisko nie znika. W związku z tym adwokat Kaczyński wyszedł z inicjatywą, która ma pomóc osobom w kryzysie. Radny zwrócił się do ratusza z prośbą o umieszczenie w punktach, w których najczęściej dochodzi do prób targnięcia się na swoje życie specjalnych tabliczek. Mają się na nich znajdować telefony zaufania. - Osoby w kryzysie nie będą szukać telefonów i adresów w chwili, gdy najczęściej piszą list pożegnalny – twierdzi radny. Według niego takie rozwiązanie dobrze sprawdza się za granicą. - Tabliczki wskazujące konkretny numer są po prostu ostatnią szansą dla tych ludzi – podsumowuje uzasadnienie radny Kaczyński.

Ratusz odpowiedział na interpelację radnego. Odpowiedź może być zaskakująca. - Ten problem powinien być rozpatrywany szerzej, niż umieszczanie tabliczek z numerami telefonów zaufania na mostach – twierdzi wiceprezydent Renata Kaznowska. Według niej problem trzeba rozwiązywać u źródła. - Temat wymaga szerszego ujęcia uwzględniając wykluczenie społeczne, ubóstwo, bezrobocie i niepełnosprawność – twierdzi urzędniczka.

Jednocześnie przytoczyła w dokumencie szokujące dane dotyczące dotyczące stolicy. Od 2020 r. do 19 grudnia 2022 r. w miejscach publicznych doszło aż do 157 tragedii i 42 prób targnięcia się na życie. W stolicy po pomoc można zwrócić się m.in. do Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ośrodek prowadzi całodobowy dyżur po numerami telefonu 22 855 44 32 i 514 202 619. Po drugiej stronie słuchawki czekają specjaliści przygotowani do pomocy w trybie interwencyjnym.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia