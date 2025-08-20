Jaśniej i bezpieczniej na warszawskich zebrach. Miasto doświetla setki przejść dla pieszych

W Warszawie od lat trwa wielka akcja doświetlania ulic. Oprócz wymiany starych latarni na energooszczędne LED-owe drogowcy zajmują się też doświetlaniem przejść dla pieszych.

Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął przetarg na doświetlenie 238 przejść w 139 miejscach. – W części obejmującej północne dzielnice ZDM wybrał ofertę firmy Alpida Power z kwotą ok. 2,7 mln zł. W południowych dzielnicach prace wykona firma Light On za niecałe 3,6 mln zł. Umowy z oboma wykonawcami podpisaliśmy z końcem lipca. To oznacza, że na zakończenie prac mają czas do 30 grudnia – mówi rzecznik ZDM Jakub Dybalski. I dodaje, że prace ruszą w pierwszej połowie września.

Doświetlenie przejścia musi być poprzedzone przygotowaniem odpowiednich projektów. – Dlatego ZDM podpisał już umowę z firmą BPE, która za 740 tys. zł zaplanuje takie projekty dla kolejnych 191 lokalizacji. Dzięki temu dodatkowe oświetlenie pojawi się na kolejnych 358 kolejnych w niemal wszystkich dzielnicach – wyjaśnia Dybalski.

Dodatkowe 25 przejść zostanie doświetlonych "obywatelsko". Tyle miejsc zgłosili mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Trzy z nich znajdują się na Bielanach – dwa na skrzyżowaniu ulic Conrada i Nerudy oraz jedno przy ul. Conrada 3. Pozostałe zebry są na Białołęce – przy ulicach Wałuszewskiej, Marywilskiej, Świderskiej, Światowida oraz na skrzyżowaniu Żerańskiej i Klembowskiej.

– Obecnie wzdłuż ulic podlegających Zarządowi Dróg Miejskich funkcjonuje ok. 2100 doświetlonych przejść dla pieszych. Każda nowa zebra z dodatkowym oświetleniem wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych. W zeszłym roku na stołecznych drogach, między godziną 22:00 a 6:00, nie mieliśmy ani jednego śmiertelnego wypadku z udziałem pieszego. Dlatego też kontynuujemy doświetlanie warszawskich zebr – aż doświetlimy wszystkie, które tego wymagają – mówi Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy.