Jaśniej i bezpieczniej na warszawskich zebrach. Miasto doświetla setki przejść dla pieszych

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-08-20 23:48

W ostatnich latach zmodernizowano już ponad 2 tysiące przejść dla pieszych. Teraz, dzięki rozstrzygniętemu przetargowi, kolejne 621 zebr zostanie oświetlonych. 25 z nich otrzyma nowe latarnie z budżetu obywatelskiego.

Jaśniej i bezpieczniej na warszawskich zebrach. Miasto doświetla setki przejść dla pieszych

i

Autor: ZDM Warszawa/ Materiały prasowe

Jaśniej i bezpieczniej na warszawskich zebrach. Miasto doświetla setki przejść dla pieszych

W Warszawie od lat trwa wielka akcja doświetlania ulic. Oprócz wymiany starych latarni na energooszczędne LED-owe drogowcy zajmują się też doświetlaniem przejść dla pieszych.

Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął przetarg na doświetlenie 238 przejść w 139 miejscach.W części obejmującej północne dzielnice ZDM wybrał ofertę firmy Alpida Power z kwotą ok. 2,7 mln zł. W południowych dzielnicach prace wykona firma Light On za niecałe 3,6 mln zł. Umowy z oboma wykonawcami podpisaliśmy z końcem lipca. To oznacza, że na zakończenie prac mają czas do 30 grudnia – mówi rzecznik ZDM Jakub Dybalski. I dodaje, że prace ruszą w pierwszej połowie września.

Doświetlenie przejścia musi być poprzedzone przygotowaniem odpowiednich projektów. – Dlatego ZDM podpisał już umowę z firmą BPE, która za 740 tys. zł zaplanuje takie projekty dla kolejnych 191 lokalizacji. Dzięki temu dodatkowe oświetlenie pojawi się na kolejnych 358 kolejnych w niemal wszystkich dzielnicach – wyjaśnia Dybalski.

Polecany artykuł:

Te sklepy powstaną pod Dworcem Zachodnim. Sklepiki z kanapkami to już historia
Warszawa doświetla przejścia dla pieszych. Ma być jaśniej i bezpieczniej

Dodatkowe 25 przejść zostanie doświetlonych "obywatelsko". Tyle miejsc zgłosili mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Trzy z nich znajdują się na Bielanach – dwa na skrzyżowaniu ulic Conrada i Nerudy oraz jedno przy ul. Conrada 3. Pozostałe zebry są na Białołęce – przy ulicach Wałuszewskiej, Marywilskiej, Świderskiej, Światowida oraz na skrzyżowaniu Żerańskiej i Klembowskiej.

– Obecnie wzdłuż ulic podlegających Zarządowi Dróg Miejskich funkcjonuje ok. 2100 doświetlonych przejść dla pieszych. Każda nowa zebra z dodatkowym oświetleniem wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych. W zeszłym roku na stołecznych drogach, między godziną 22:00 a 6:00, nie mieliśmy ani jednego śmiertelnego wypadku z udziałem pieszego. Dlatego też kontynuujemy doświetlanie warszawskich zebr – aż doświetlimy wszystkie, które tego wymagają – mówi Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy.

Polecany artykuł:

Park na Mordorze gotowy, latarnie nie zaświecą. „Włączymy co 3-4”
Test o Warszawie, sprawdź swoją wiedzę o mieście i jego mieszkańcach
Pytanie 1 z 20
llu mieszkańców miała Warszawa przed II wojną światową?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZDM
WARSZAWA