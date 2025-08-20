Te sklepy powstaną pod Dworcem Zachodnim. Sklepiki z kanapkami to już historia

Nowe przejście podziemne na Dworcu Zachodnim

Prace na stacji Warszawa Zachodnia idą pełną parą. To gigantyczna inwestycja, która ma na celu poprawę komfortu podróżujących i uczynienie stacji bardziej funkcjonalną.

W nowym przejściu podziemnym, które bardziej przypomina centrum handlowe niż tradycyjny tunel, znajdą się liczne sklepy i punkty usługowe.

Bogactwo wyboru. Lista najemców nowego pasażu handlowego

W ramach komercjalizacji nowej przestrzeni handlowej, Polskie Linie Kolejowe podpisały już 22 umowy z najemcami. To sieci najpopularniejszych sklepów. Nie znajdziemy tu już sklepików z "domowymi" kanapkami i drożdżówkami, barów z zapiekankami, ani kiosków, które oferowały wszystko: od ubrań, przez gadżety dla dorosłych, po scyzoryki.

Wśród przyszłych najemców znajdują się między innymi:

Relay Next Generation

Aldi

McDonald’s

Starbucks

Salad Story

Paul

Discover

Rossmann

Żabka

CoffeetoGo

1 Minute Smacznego

STS

Relay

Hebe

Costa Coffee

Gorąco Polecam

Verona

Smoke

Ta różnorodność oferty, obejmująca sklepy spożywcze, drogerie, księgarnie, punkty gastronomiczne i usługowe, ma zaspokoić szerokie potrzeby pasażerów i osób korzystających z dworca. Sklepy rozpoczną działalność, gdy najemcy przystosują udostępnione lokale do swojego profilu działalności.

To najnowocześniejszy dworzec kolejowy w Polsce! Warszawa Zachodnia jest jak Berlin Hauptbahnhof

Dworzec Zachodni. Kluczowy punkt na mapie transportowej Polski

Dworzec Zachodni w Warszawie to strategiczny obiekt, będący największą stacją kolejową w Polsce. Obsługuje on do 1000 pociągów dziennie, co czyni go niezwykle ważnym punktem na krajowej mapie transportowej. Szacuje się, że po zakończeniu modernizacji, z dworca oraz nowego przejścia podziemnego będzie korzystać ponad 100 tysięcy osób każdego dnia.

Modernizacja stacji jest jedną z największych inwestycji realizowanych przez Polskie Linie Kolejowe. Jej koszt wynosi około 2 mld zł netto, z istotnym dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Projekt obejmuje między innymi zadaszenie wszystkich peronów oraz wdrożenie nowoczesnych systemów komputerowych, co ma zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej.