Te sklepy powstaną pod Dworcem Zachodnim. Sklepiki z kanapkami to już historia

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-08-20 12:47

Pod peronami Dworca Zachodniego powstało nowe, szersze i bardziej funkcjonalne przejście podziemne, które wkrótce zostanie udostępnione podróżnym i mieszkańcom. Przestrzeń pod Warszawą Zachodnią będzie przypominać bardziej centrum handlowe, niż tradycyjny tunel. Sklepiki "w ścianie" z kanapkami zawiniętymi w folię spożywczą i kioski "z mydłem i powidłem", które znaliśmy przed remontem, przeszły do historii. Zostały zastąpione przez sieci najpopularniejszych sklepów.

Super Express Google News

Nowe przejście podziemne na Dworcu Zachodnim

Prace na stacji Warszawa Zachodnia idą pełną parą. To gigantyczna inwestycja, która ma na celu poprawę komfortu podróżujących i uczynienie stacji bardziej funkcjonalną. 

W nowym przejściu podziemnym, które bardziej przypomina centrum handlowe niż tradycyjny tunel, znajdą się liczne sklepy i punkty usługowe.

Bogactwo wyboru. Lista najemców nowego pasażu handlowego

W ramach komercjalizacji nowej przestrzeni handlowej, Polskie Linie Kolejowe podpisały już 22 umowy z najemcami. To sieci najpopularniejszych sklepów. Nie znajdziemy tu już sklepików z "domowymi" kanapkami i drożdżówkami, barów z zapiekankami, ani kiosków, które oferowały wszystko: od ubrań, przez gadżety dla dorosłych, po scyzoryki.

Wśród przyszłych najemców znajdują się między innymi:

  • Relay Next Generation
  • Aldi
  • McDonald’s
  • Starbucks
  • Salad Story
  • Paul
  • Discover
  • Rossmann
  • Żabka
  • CoffeetoGo
  • 1 Minute Smacznego
  • STS
  • Relay
  • Hebe
  • Costa Coffee
  • Gorąco Polecam
  • Verona
  • Smoke

Ta różnorodność oferty, obejmująca sklepy spożywcze, drogerie, księgarnie, punkty gastronomiczne i usługowe, ma zaspokoić szerokie potrzeby pasażerów i osób korzystających z dworca. Sklepy rozpoczną działalność, gdy najemcy przystosują udostępnione lokale do swojego profilu działalności.

To najnowocześniejszy dworzec kolejowy w Polsce! Warszawa Zachodnia jest jak Berlin Hauptbahnhof

Polecany artykuł:

"Wizytówka" stolicy straszy podróżnych. Dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia p…

Dworzec Zachodni. Kluczowy punkt na mapie transportowej Polski

Dworzec Zachodni w Warszawie to strategiczny obiekt, będący największą stacją kolejową w Polsce. Obsługuje on do 1000 pociągów dziennie, co czyni go niezwykle ważnym punktem na krajowej mapie transportowej. Szacuje się, że po zakończeniu modernizacji, z dworca oraz nowego przejścia podziemnego będzie korzystać ponad 100 tysięcy osób każdego dnia.

Modernizacja stacji jest jedną z największych inwestycji realizowanych przez Polskie Linie Kolejowe. Jej koszt wynosi około 2 mld zł netto, z istotnym dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Projekt obejmuje między innymi zadaszenie wszystkich peronów oraz wdrożenie nowoczesnych systemów komputerowych, co ma zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej.

Polecany artykuł:

Przejście podziemne przy Dworcu Zachodni gotowe. Wiemy, kiedy je otworzą
Dworzec jak z bajki! Warszawa Zachodnia zmienia się nie do poznania! Luksusowa stacja nabiera rozmiarów
45 zdjęć
Sonda
Czy tramwaj do Dworca Zachodniego w Warszawie jest potrzebny?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA ZACHODNIA
DWORZEC ZACHODNI