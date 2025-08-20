Te sklepy powstaną pod Dworcem Zachodnim. Sklepiki z kanapkami to już historia

Spis treści
Nowe przejście podziemne na Dworcu Zachodnim
Prace na stacji Warszawa Zachodnia idą pełną parą. To gigantyczna inwestycja, która ma na celu poprawę komfortu podróżujących i uczynienie stacji bardziej funkcjonalną.
W nowym przejściu podziemnym, które bardziej przypomina centrum handlowe niż tradycyjny tunel, znajdą się liczne sklepy i punkty usługowe.
Bogactwo wyboru. Lista najemców nowego pasażu handlowego
W ramach komercjalizacji nowej przestrzeni handlowej, Polskie Linie Kolejowe podpisały już 22 umowy z najemcami. To sieci najpopularniejszych sklepów. Nie znajdziemy tu już sklepików z "domowymi" kanapkami i drożdżówkami, barów z zapiekankami, ani kiosków, które oferowały wszystko: od ubrań, przez gadżety dla dorosłych, po scyzoryki.
Wśród przyszłych najemców znajdują się między innymi:
- Relay Next Generation
- Aldi
- McDonald’s
- Starbucks
- Salad Story
- Paul
- Discover
- Rossmann
- Żabka
- CoffeetoGo
- 1 Minute Smacznego
- STS
- Relay
- Hebe
- Costa Coffee
- Gorąco Polecam
- Verona
- Smoke
Ta różnorodność oferty, obejmująca sklepy spożywcze, drogerie, księgarnie, punkty gastronomiczne i usługowe, ma zaspokoić szerokie potrzeby pasażerów i osób korzystających z dworca. Sklepy rozpoczną działalność, gdy najemcy przystosują udostępnione lokale do swojego profilu działalności.
Dworzec Zachodni. Kluczowy punkt na mapie transportowej Polski
Dworzec Zachodni w Warszawie to strategiczny obiekt, będący największą stacją kolejową w Polsce. Obsługuje on do 1000 pociągów dziennie, co czyni go niezwykle ważnym punktem na krajowej mapie transportowej. Szacuje się, że po zakończeniu modernizacji, z dworca oraz nowego przejścia podziemnego będzie korzystać ponad 100 tysięcy osób każdego dnia.
Modernizacja stacji jest jedną z największych inwestycji realizowanych przez Polskie Linie Kolejowe. Jej koszt wynosi około 2 mld zł netto, z istotnym dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Projekt obejmuje między innymi zadaszenie wszystkich peronów oraz wdrożenie nowoczesnych systemów komputerowych, co ma zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej.
