Jasnowidz Jackowski o masakrze na UW. Nie ma wątpliwości, dlaczego to się stało

W środowy wieczór (7 maja) na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego doszło do zbrodni, która poruszyła całą Polskę. Tuż przed godziną 19, w pobliżu Audytorium Maximum, 22-letni Mieszko R. zaatakował siekierą 53-letnią Małgorzatę D., pracownicę uczelnianej portierni. Kobieta zginęła na miejscu. Ranny został również 39-letni ochroniarz, który rzucił się jej na pomoc.

– Stan zdrowia mężczyzny jest w tej chwili stabilny – przekazała dzień po ataku prokuratura.

Śledczy ustalili, że Mieszko R. nie znał swojej ofiary. Zbrodnia miała charakter losowy, a atak nie był wymierzony w konkretną osobę. Prokuratura podejrzewa jednak, że miejsce ataku nie było przypadkowe.

– Kampus był takim miejscem, w którym on przebywał, w którym się poruszał, do którego miał prawo wejść, gdzie miał prawo przebywać […]. Wskazuje to na to, że było to miejsce, w którym czuł się w odpowiedni sposób bezpieczny i akceptowalny – wyjaśniał prok. Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Mieszko R. został zatrzymany na miejscu. W niespełna 24 godziny przesłuchano go i przedstawiono mu trzy poważne zarzuty: zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa oraz znieważenia zwłok.

– To nie było normalne zachowanie. Z pewnością konieczne jest uzyskanie opinii sądowo-psychiatrycznej, która może zostać wydana dopiero po badaniach psychiatrycznych – dodaje prokurator Skiba.

Głos w sprawie brutalnego mordu zabrał również znany jasnowidz Krzysztof Jackowski. Nie ma wątpliwości, co kierowało sprawcą. – Opętał go demon. Ten demon wszedł w niego. On miał pragnienie zabijania. W niego weszło to pragnienie zabicia. To nie stało się w jednej chwili. Przygotował się do tego z premedytacją – mówił w rozmowie z „Super Expressem”.

Dla jasnowidza atak Mieszka R. nie jest zaskoczeniem – podobne zbrodnie miały już miejsce w przeszłości. – Ta sytuacja przypomina mi zbrodnie sprzed lat, kiedy to student poćwiartował młodą kobietę. Jego też opętał demon. Ja wierzę w demony – dodał.

Zabójstwo na terenie kampusu UW w Warszawie. Policja opublikowała nagranie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.