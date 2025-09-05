Jasnowidz Jackowski zajadał się popularnym przysmakiem. Aż mu się uszy trzęsły

Mariusz Korzus | eitor
2025-09-05 4:17

Jasnowidz Jackowski często szokuje swoimi wizjami. Wróżbita z Człuchowa nie boi się podejmować trudnych, często kontrowersyjnych tematów. Tym razem przyłapaliśmy go w trakcie... jedzenia sushi! 62-latek odwiedził Warszawę i spróbował japońskiego przysmaku w Złotych Tarasach. Jego ocena nie zostawia złudzeń!

Jasnowidz Jackowski przyłapany w Warszawie. Młodsza, atrakcyjna kobieta i luksusowe zakupy

i

Autor: ZOOM Jasnowidz Jackowski przyłapany w Warszawie. Młodsza, atrakcyjna kobieta i luksusowe zakupy
  • Jasnowidz Jackowski i jego piękna żona pojawili się w Warszawie. Wróżbita z Człuchowa nie mógł się oprzeć pokusie i udał się do Złotych Tarasów!
  • W popularnej warszawskiej galerii 62-latek zjadł sushi. Smakowało mu i to bardzo! W rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że jedzenie nie odbiegało od serwowanego przez Japończyków!
  • Zobaczcie zdjęcia jasnowidza z Człuchowa i jego wypowiedzi. Ekskluzywne materiały tylko na se.pl.

Jasnowidz Jackowski i jego żona w Warszawie

Czasami naszym dziennikarzom uda się zaskoczyć nawet jasnowidza Jackowskiego. Słynny wróżbita z Człuchowa nie raz i nie dwa szokował swoimi wizjami, ale tym razem to my nakryliśmy go w Warszawie! 62-latek przebywał w stolicy z żoną i pieskiem. Na ręku miał zegarek i to nie byle jaki. Młoda i piękna kobieta od razu przyciągała uwagę. Para tworzy szczęśliwy związek. - Nasz związek opiera się na tolerancji. Żadna ze stron nie chce zdominować drugiej. Trzeba dbać o związek. Wszystkim panom radzę, aby raz w tygodniu kupili żonie bukiet róż albo jednego kwiatka. Dla kobiet ma to ogromne znaczenie - powiedział "Super Expressowi" Jackowski.

Zobaczcie galerię ze zdjęciami jasnowidza Jackowskiego i jego żony. Tak wyglądali podczas spaceru w Warszawie i w popularnej galerii!

Jasnowidz Jackowski przyłapany w Warszawie. Młodsza, atrakcyjna kobieta i luksusowe zakupy
20 zdjęć

Jackowski jadł sushi. Aż mu się uszy trzęsły!

Jasnowidz Jackowski szczerze przyznał, że w Warszawie nie jest tanio. Porównał ceny do tych z greckiej wyspy Kos i na ich tle nasza stolica wypada źle. Lepszą oceną otrzymało... sushi. To właśnie popularny przysmak rodem z Japonii zyskał uznanie 62-latka z Człuchowa. Na zdjęciach widać, jak Krzysztof Jackowski pałaszuje taką potrawę. Nie pizzę, nie makaron, nie żurek, a właśnie sushi zamówił nasz rozmówca. Wygląda na to, że trafił w dziesiątkę.

- To bardzo dobra restauracja. Ja byłem 3 razy w Japonii. Tamtejsza kuchnia bardzo mi zasmakowała. Lubię zupy i oczywiście sushi - powiedział Jackowski i dodał, że sushi w Złotych Tarasach nie ma się czego wstydzić, w porównaniu do mistrzów z Kraju Kwitnącej Wiśni.

Zobacz też:

Jasnowidz Jackowski zobaczył pogodę na końcówkę 2025 roku. "Czeka nas trzęsienie ziemi"

Jasnowidz Jackowski zobaczył przyszłość rządu Tuska. Ostatnie zdanie jest kluczowe

Super Express Google News
Sensacyjna wizja jasnowidza Jackowskiego. Młody papież zniesie celibat?! Kościół czeka rewolucja SE
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRZYSZTOF JACKOWSKI
WARSZAWA WIADOMOŚCI