WIDEO

Na S8 jeden wypadek doprowadził do drugiego. W szpitalu rodzina z trójką dzieci. Przerażające nagranie

We wtorek na trasie S8 doszło do trzech wypadków. Dwa z nich nastąpiły jeden po drugim, w powiecie ostrowskim. Najpierw osobowy volkswagen wjechał w naczepę ciężarówki, a pięć osób - w tym trójka dzieci - trafiło do szpitala. Chwilę później, w korku wywołanym pierwszym wypadkiem, rozpędzone iveco zderzyło się z lawetą. W sieci pojawiło się przerażające nagranie z tego zdarzenia.