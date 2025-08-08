Jesteśmy lepsi od Niemiec! Nasi zachodni sąsiedzi marzą o życiu jak w Polsce

Niemiecki tiktoker odwiedził Warszawę i był pod wrażeniem czystości, nowoczesności oraz sprawności tamtejszego metra, co zestawił z problemami niemieckiego transportu publicznego.

Tiktoker zwrócił uwagę na niskie ceny biletów w Polsce, a także na działające bramki biletowe, uniemożliwiające jazdę na gapę.

Podkreślił również czystość i estetykę warszawskich stacji metra, w tym użycie marmuru, co według niego byłoby szybko zniszczone w Berlinie.

Niemcy zachwyceni Polską

Nie da się ukryć, że Polska to kraj bardzo często odwiedzany przez Niemców. Nasi zachodni sąsiedzi uwielbiają spędzać czas wolny w naszym państwie, co w szczególności można zauważyć w miejscowościach przygranicznych, m.in. w Szczecinie czy w Świnoujściu. Niemcy chętnie urlopują również nad naszym Bałtykiem, a niektóre miejscowości nadmorskie nazywają nawet klejnotami, więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Niemcy zakochani w polskim morzu. Te miejscowości podbijają ich serca. W dużych metropoliach takich jak Warszawa, choć zachodnich sąsiadów jest mniej, to nadal można się na nich natknąć i co ciekawe, właśnie w takich lokalizacjach przeżywają oni prawdziwy szok. Okazuje się, że są zdziwieni i zaskoczeni tym, jak wyglądają oraz jak funkcjonują polskie miasta.

Niemiec przyjechał do Warszawy. Był zachwycony nawet metrem

W ostatnim czasie na TikToku pojawił się film niemieckiego twórcy @kilian.kroh, który przyjechał do Warszawy i przeżył prawdziwy szok. Okazuje się, że tiktoker był zachwycony nie tylko wyglądem naszej stolicy, ale i takimi kwestiami jak metro. Mężczyzna w filmie śmiało stwierdził, że tak czyste i ładne metro w Niemczech to marzenie nie do spełnienia. Zachwycał się również nowoczesnymi pociągami i sprawnie działającym systemem biletowym.

W swojej relacji tiktoker porównał warunki podróży w Polsce i Niemczech - jego zdaniem jazda metrem w Niemczech to "totalna porażka" obfitująca w drogie bilety, brudne stacje, ciągłe usterki i brak kontroli. Tymczasem w Polsce są bramki przy wejściu, czystość, porządek, a bilety są stosunkowo tanie.

W porównaniu z Polską jazda metrem w Niemczech to naprawdę totalna porażka. W Polsce jazda na gapę jest właściwie niemożliwa. Przed każdą stacją metra znajduje się bowiem bramka, która otwiera się tylko wtedy, gdy masz ważny bilet. Ale to żaden problem, bo bilet na metro kosztuje tu w przeliczeniu po prostu tylko 80 centów. W Niemczech to już chyba z 5 euro - relacjonował tiktoker na filmie.

Tiktoker docenił w Polsce także działające schody ruchome oraz wygląd warszawskich stacji metra.

Naprawdę, ani jednego śmiecia na ziemi. Ściany były tu częściowo z marmuru. W Berlinie przetrwałoby to może 10 min - opowiadał na filmie.

Co ciekawe, to kolejny przypadek, gdy zagraniczny turysta pozytywnie wypowiada się o polskim transporcie publicznym - szczególnie w stolicy. Warszawskie metro już od lat zyskuje uznanie za granicą jako jeden z najnowocześniejszych systemów w tej części Europy.

Oto najlepsze miejsce do życia na Mazowszu. Zielona oaza tuż pod Warszawą. Ranking top 10 według AI