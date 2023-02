Joe Biden w Warszawie. Całe centrum zostanie wyłączone z ruchu!

i Autor: shutterstock, AP

WIZYTA PREZYDENTA USA W WARSZAWIE

Joe Biden w Warszawie. Armageddon komunikacyjny. Całe centrum wyłączone z ruchu!

We wtorek, 21 lutego, do Warszawy przyleci prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden. Po południu w okolicach godziny 17:30 zaplanowano jego wystąpienie, na które zaproszeni są wszyscy mieszkańcy. Dwudniowa wizyta potrwa do środy. Na kierowców i podróżnych czekają gigantyczne utrudnienia w ruchu. Co się zmieni?