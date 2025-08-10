Julinek Park ma już 10 lat! Weekend pełen atrakcji. Tak minął jubileusz!

Julinek Park świętował dekadę cyrkowej radości

Przez cały weekend, 9 i 10 sierpnia, Julinek Park tętnił życiem, zamieniając się w barwną scenę cyrkowej opowieści. Jubileusz dziesięciolecia istnienia parku stał się okazją do wspólnego celebrowania historii miejsca, w którym tradycja spotyka się z nowoczesną rozrywką.

Gości witali animatorzy z bańkami mydlanymi, muzyką i drobnymi upominkami. W programie nie zabrakło pokazów iluzjonistów, warsztatów cyrkowych, quizów z nagrodami czy mini olimpiady cyrkowej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra terenowa „SPY GUY − Cyrkowa Misja”, która przeniosła uczestników w świat zagadek i przygód przygotowanych specjalnie na ten sezon.

Kulminacyjnym momentem każdego dnia była kolorowa parada, prowadzona przez Janusza Sejbuka − znanego ekwilibrystę i kustosza Wystawy Sztuki Cyrkowej w Julinku. Na Małej Arenie publiczność bawił Marcin Cichomski, iluzjonista, który zaprezentował pełne humoru i teatralnych efektów show. Najmłodsi uczestnicy mogli spróbować swoich sił w żonglerce, ekwilibrystyce oraz własnoręcznie stworzyć cyrkowe różdżki.

− Dziesięć lat temu zaczynaliśmy z marzeniem o miejscu, gdzie tradycja cyrkowa spotyka się z nowoczesną rodzinną zabawą. Każdego roku Julinek Park zmienia się dla Was, a dziś jesteśmy dumni, że możemy wspólnie tworzyć przestrzeń pełną emocji, twórczej zabawy i dziecięcych wspomnień − podkreśla Karina Jarecka, zastępca dyrektora marketingu Julinek Park.

– Osiem godzin uciekło nie wiadomo kiedy! A nie zdążyliśmy być wszędzie. Będziemy wracać! – mówili nam Wioletta i Darek z córkami. Byli jednymi z kilkuset osób, które w weekend odwiedziły Julinek Park i świętowały jego 10. urodziny.

– Julinek Park był pełen uśmiechów i niezapomnianych chwil. Dziękujemy, że byliście z nami i stworzyliście tak wyjątkową atmosferę! Było magicznie, kolorowo i radośnie, a wspólna zabawa sprawiły, że te dni na długo zostaną w naszej pamięci – podziękowała gościom Karina Jarecka, wicedyrektor marketingu w Julinek Parku.

Tak bawili się goście na jubileuszu Julinek Park. Zobaczcie galerię zdjęć: