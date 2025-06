Kadra piłkarek na Euro 2025. Pokazane z wielką klasą, tak wybrała Nina Patalon

TO ON POMÓGŁ ŁUKASZOWI Ż.

– Z dumą i radością ogłaszam powołania do reprezentacji Polski, która po raz pierwszy w historii zagra na mistrzostwach Europy. To wyjątkowa chwila dla całej drużyny, sztabu, naszych kibiców i wszystkich, którzy wspierali nas na tej drodze. Już niebawem rozpoczniemy zgrupowanie w Arłamowie. Dołożymy wszelkich starań, by jak najlepiej przygotować się do turnieju finałowego mistrzostw Europy. Jestem podekscytowana i wdzięczna, że możemy tego doświadczyć – powiedziała Nina Patalon po ogłoszeniu kadry.

Przygotowania do debiutanckiego występu na europejskim czempionacie rozpoczną się 17 czerwca w Arłamowie. Będzie to ostatni etap przygotowań przed wyjazdem do Szwajcarii. W jego trakcie Biało-Czerwone rozegrają towarzyskie spotkanie z reprezentacją Ukrainy – 27 czerwca w Mielcu. Trzy dni później, 30 czerwca, drużyna wyruszy na miejsce turnieju.

Silne rywalki w fazie grupowej

Reprezentacja Polski kobiet po raz pierwszy wystąpi na mistrzostwach Europy, które potrwają od 2 do 27 lipca. W fazie grupowej Polki zmierzą się z trzema bardzo wymagającymi rywalami: Niemcami (4 lipca, St. Gallen), Szwecją (8 lipca, Lucerna) oraz Danią (12 lipca, Lucerna).

Udział w turnieju jest ogromnym krokiem dla rozwoju kobiecej piłki w Polsce i ukoronowaniem pracy całego zespołu, który przez ostatnie lata systematycznie piął się w górę. Teraz przed drużyną Patalon najważniejsze sportowe wyzwanie – debiut na największej europejskiej scenie.

Warto dodać, że postarano się o odpowiedni klimat przy odsłanianiu kart. W mediach społecznościowych należących do PZPN pojawił się specjalny klip, który w piękny sposób "przedstawia" kadrę piłkarek na zbliżające się Euro 2025. Poniżej lista powołanych:

Bramkarki:

Natalia Radkiewicz (Pogoń Szczecin), Kinga Szemik (West Ham United), Kinga Seweryn (GKS Katowice)

Obrończynie:

Kayla Adamek (Ottawa Rapid), Paulina Dudek (PSG), Sylwia Matysik (1. FC Koeln), Emilia Szymczak (FC Barcelona), Martyna Wiankowska (1. FC Koeln), Oliwia Woś (FC Basel), Wiktoria Zieniewicz (FC Basel)

Pomocniczki:

Adriana Achcińska (1. FC Koeln), Martyna Brodzik (Pogoń Szczecin), Dominika Grabowska (TSG 1899 Hoffenheim), Ewelina Kamczyk (FC Fleury 91), Milena Kokosz (Asane), Tanja Pawollek (Eintracht Frankfurt), Klaudia Słowińska (GKS Katowice)

Napastniczki:

Klaudia Jedlińska (Dijon FCO), Nadia Krezyman (Dijon FCO), Natalia Padilla-Bidas (Sevilla FC), Ewa Pajor (FC Barcelona), Paulina Tomasiak (GKS Górnik Łęczna), Weronika Zawistowska (Bayern Monachium)