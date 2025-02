Autor:

Warszawska kamienica od lat popada w ruinę. Lejba Osnosa budzi skrajne emocje

W Warszawie współcześnie roi się od nowoczesnych budynków, które pną się w górę i tworzą iście wyjątkowy krajobraz stolicy. Zdarza się jednak, że w niektórych miejscach można natknąć się na bardziej stonowaną architekturę, która pamięta jeszcze czasy przedwojenne. Co ciekawe - ku zdziwieniu wielu - takowy obiekt zlokalizowany jest nawet w ścisłym centrum, bowiem tuż przy rondzie ONZ. To właśnie tam wśród biurowców ostała się kamienica pod adresem Twarda 28 oraz jej sąsiednia zabudowa pod adresem Ciepła 3.

Kamienice przy Twardej 28 i Ciepłej 3 łakomym kąskiem dla deweloperów

Kamienica Lejba Osnosa bowiem tak brzmi oficjalnie nazwa budynku przy ul. Twardej, to bez wątpienia wyjątkowy obiekt na mapie Warszawy powstały w 1911 roku. Sąsiednia kamienica przy ul. Ciepłej jest natomiast nieco starsza - bowiem powstała 30 lat wcześniej i słynie głównie z tego, iż w jednym z mieszkań na świat przyszedł słynny ksiądz Ignacy Skorupka.

Oba budynki są od lat opuszczone i dla części mieszkańców stanowią unikatowy relikt przeszłości, a dla innych to po prostu coś, co szpeci krajobraz Warszawy. Dawni lokatorzy kamienic od dłuższego czasu jednak walczą i m.in. dzięki ich zawziętości oba budynki zostały wpisane do rejestru zabytków. Taka decyzja bez wątpienia nie spodobała się okolicznym deweloperom, którzy z chęcią kupiliby owe tereny i postawili nowe wieżowce.

Co dalej z kamienicami przy rondzie ONZ?

Wpisanie budynków do rejestru zabytków uspokoiło nieco część osób, lecz co więc dalej z budynkami? Zgodnie z informacjami podanymi na portalu warszawa.eska.pl region, w którym znajdują się oba obiekty, czyli dzielnica Wola, pod koniec 2024 roku przekazała dokumentację dotyczącą tych nieruchomości do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa w ratuszu. Tym samym najprawdopodobniej Urząd m.st. Warszawy przygotowuje się do sprzedaży.

Dzięki uprzejmości portalu warszawa.eska.pl zamieszczamy poniżej fotografie niszczejących budynków przy rondzie ONZ w Warszawie.

