Znany bank znika z Polski! 1600 osób otrzyma wypowiedzenie

To już pewne. Znany gigant bankowy do końca 2025 roku ma całkowicie wycofać się z działalności w naszym kraju i tym samym pracę straci aż 1600 osób. Mowa o banku NatWest Group Poland, który to jest częścią NatWest Group, będącą jedną z największych instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii. Korporacja oferuje produkty i usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla klientów korporacyjnych oraz instytucjonalnych.

Dlaczego NatWest planuje zakończyć działalność w Polsce?

Brytyjski bank wycofuje się z Polski, a decyzja ta jest spowodowana m.in. chęcią uproszczenia struktury organizacyjnej oraz zwiększenia efektywności operacyjnej firmy. Dodatkowo pojawiają się informację, iż wyjście NatWest z Polski może być związane także ze zmianami, jakie zaszły na najwyższych stanowiskach w banku - od lutego 2024 roku dyrektorem generalnym jest Paul Thwaite, który zastąpił Alison Rose.

Co ciekawe, już w poprzednim roku rozpoczęto cały proces wycofywania się firmy z Polski, więc wielu pracowników musiało pożegnać się z pracą. Teraz tak dramatyczna sytuacja czeka osoby, które pracują w warszawskiej siedzibie.

