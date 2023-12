Kardynał Kazimierz Nycz złożył rezygnację. Warszawa będzie miała nowego biskupa

Zaskakująca rezygnacja kardynała Kazimierza Nycza. Warszawa będzie miała nowego biskupa

Podczas opłatkowego spotkania z duchowieństwem archidiecezji warszawskiej kardynał Kazimierz Nycz poinformował o złożeniu na ręce papieża Franciszka rezygnacji z pełnionej funkcji. Jest to o tyle zaskakujące, że biskupi przechodzą na emeryturę w wieku 75 lat. W przypadku kard. Nycza stanie się to dopiero 1 lutego 2025 r. Jeśli papież przyjmie jego dymisję, to Warszawa będzie miała nowego biskupa przed spodziewanym terminem. Przypomnijmy, że kard. Nycz zmagał się z problemami zdrowotnymi. W 2021 r. zasłabł podczas mszy świętej.

– Prośba o przyjęcie rezygnacji ma związek z ukończeniem w lutym 2025 roku wieku 75 lat, jednak została skierowana wcześniej, bez czekania na dokładną datę osiągnięcia wieku emerytalnego – przekazał rzecznik archidiecezji warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński.

Kim jest kard. Kazimierz Nycz?

Kazimierz Nycz ukończył wyższe seminarium duchowne w Krakowie. Jak przypomina PAP, sakrę biskupią otrzymał w 1988 r., gdy miał zaledwie 38 lat. Do 2004 r. był biskupem pomocniczym w Krakowie i wikariuszem generalnym archidiecezji. W latach 2004-2007 kierował diecezją koszalińsko-kołobrzeską. Następnie w 2007 r. objął archidiecezję warszawską. Funkcję metropolity warszawskiego otrzymał po tym, jak zrezygnował z niej abp Stanisław Wielgus, o którym IPN ujawnił dokumenty na temat współpracy ze służbami specjalnymi PRL. Kardynałem mianował go jesienią 2010 r. papież Benedykt XVI.

