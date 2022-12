Wypadek

Karetka huknęła w autobus, a później w fotoradar. Dwie osoby w szpitalu, w tym dziecko

Do wypadku doszło w piątkowe popołudnie, 16 grudnia. Po godz. 16 do służb wpłynęła informacja o zderzeniu karetki z autobusem miejskim na skrzyżowaniu ulicy Ostrobramskiej z Zamieniecką na Pradze-Południe. Ranne zostały dwie osoby, kobieta i dziecko, które trafiły do szpitala. Przyczyny wypadku będzie wyjaśniała policja.