Karetką przemycali petardy na mecz. Student medycyny i 52-latka usłyszeli zarzuty

Rafał Trzaskowski z samego rana pojechał do piekarni. "To jest ten moment"

Warszawa. Materiały pirotechniczne ukryte w karetce

Ponad 160 sztuk różnego rodzaju środków pirotechnicznych, 29 kombinezonów malarskich oraz 20 zapalniczek - to znaleźli policjanci ze Śródmieścia po przeszukaniu prywatnej karetki jadącej na sygnale, która została wezwana na mecz Polonii Warszawa z Ruchem Chorzów.

Za kierownicą siedział 21-letni student medycyny. Okazało się, że nie ma ani kwalifikacji ratownika medycznego, ani uprawień do używania sygnałów uprzywilejowania.

Usłyszeli zarzuty. Student "nie wiedział"

Dotychczasowy zebrany materiał dowodowy w tej sprawie doprowadził do przedstawienia im we wtorek zarzutów za złamanie przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Oboje nie przyznali się do winy. 52-latka odmówiła składania wyjaśnień. Z kolei 21-latek zeznał, że nie miał pojęcia co znajduje się w torbach. Jednak podczas zatrzymania zachowywali się nerwowo, a policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu na których widać, jak 21-latek i 52-letnia kobieta pakują torby do prywatnej karetki przy ulicy Targowej.

Podejrzanym grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.