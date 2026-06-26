Katastrofa awionetki w Warszawie. Śledczy apelują: Najpierw musimy zweryfikować fakty

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych rozpoczęła działania

Bezpośrednio po zdarzeniu teren katastrofy zaczęli badać specjaliści z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL). Zespół ten koncentruje się na odkryciu okoliczności, które doprowadziły do tego dramatycznego zdarzenia, aby w przyszłości zminimalizować ryzyko podobnych tragedii.

Sonda Boisz się latać samolotem? Tak Nie

− Byliśmy na miejscu. W ciągu 30 dni od wypadku na naszej stronie opublikujemy raport wstępny. Naszym zadaniem jest praca, która zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych wypadków w przyszłości −

Zaznacza on również, że w tym momencie zbyt szybko jest na wyciąganie ostatecznych wniosków.

− Najpierw musimy zweryfikować, co jest faktem, a co nie jest faktem. A wszystko to robimy, żeby potem wydać raport końcowy.

Awaria silnika awionetki na Bemowie? Świadkowie zdradzają szczegóły

Internet szybko obiegły teorie sugerujące problemy z napędem maszyny. Wtórowały im słowa naocznego świadka, który relacjonował, że przed upadkiem silnik wydawał niepokojące, "charczące" dźwięki, a sterujący samolotem rozpaczliwie próbował uniknąć zderzenia z domami. Mimo to eksperci z komisji kategorycznie odmawiają weryfikacji jakichkolwiek scenariuszy na tym etapie śledztwa.

Kiedy raport w sprawie katastrofy lotniczej w Warszawie?

Zgodnie z zapowiedziami, wstępny dokument przygotowany przez PKBWL ma ujrzeć światło dzienne w ciągu trzydziestu dni, prezentując pierwsze wnioski badaczy. Niemniej kompleksowe rozwikłanie zagadki potrwa o wiele dłużej. To ostateczny raport ma przynieść odpowiedź na pytanie o przyczyny wypadku i ewentualne możliwości jego uniknięcia.

Tragedia miała miejsce w czwartek, 25 czerwca, nieopodal ulicy Powstańców Śląskich 127 w warszawskiej dzielnicy Bemowo, w bliskim sąsiedztwie portu lotniczego. Mała maszyna rozbiła się przed osiągnięciem pasa startowego i błyskawicznie zajęła się ogniem. Z pierwszych informacji wynika, że maszyną podróżowały dwie osoby, z których żadna nie przeżyła uderzenia.