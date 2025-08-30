Katastrofa F-16 w Radomiu. Śledczy nie opuszczają miejsca tragedii!

Śledztwo w sprawie katastrofy F-16, w której zginął major Maciej „Slab” Krakowian, prowadzi 14 wojskowych prokuratorów.

Szczątki samolotu rozrzucone są na rozległym terenie, a śledczy skupiają się na zabezpieczeniu materiału dowodowego i przesłuchaniach świadków.

Lotnisko w Radomiu pozostanie zamknięte, a pokazy lotnicze Air Show zostały odwołane.

Śledztwo w sprawie katastrofy F-16, w której zginął major Maciej „Slab” Krakowian, prowadzi 14 wojskowych prokuratorów z Warszawy i Lublina. Jak wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antoni Skiba, oględzinom poddany został rozległy teren.

- Samolot uderzając w ziemię dwukrotnie w kształcie elipsy przekroczył pas startowy na przestrzeni długości około 700 do 1000 metrów i szerokości około 200 metrów. Te szczątki znajdują się w różnych miejscach – przekazał prokurator.

Cały obszar został podzielony na pięć sektorów, a do każdego z nich przydzielono kilku prokuratorów. W oględzinach biorą udział także żołnierze Żandarmerii Wojskowej i technicy wojskowi znający budowę samolotów F-16. - Wspierani jesteśmy w sposób bardzo zharmonizowany przez przedstawicieli Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego akredytowanej przy Ministerstwie Obrony Narodowej – dodał Skiba.

Śledczy skupiają się obecnie na szybkim i rzetelnym zabezpieczeniu materiału dowodowego. Jak podał PAP, już w piątek (29 sierpnia) nad ranem cały teren został zeskanowany specjalistycznym sprzętem w celu odnalezienia fragmentów wraku. Równolegle trwają przesłuchania świadków – jako pierwsi zeznania złożyli pracownicy obsługi naziemnej i główny technik maszyny. Analizowana jest także dokumentacja dotycząca lotu treningowego.

Czynności na lotnisku w Radomiu potrwają jeszcze kilka dni. Zarządzające obiektem Polskie Porty Lotnicze poinformowały, że lotnisko pozostanie zamknięte do 2 września, do godziny 1.59 w nocy.

Do katastrofy doszło w czwartek wieczorem (28 sierpnia) podczas lotów treningowych przed Air Show. W tragicznym wypadku zginął major Maciej Krakowian – lider Tiger Demo Team, jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16. Wszystkie pokazy lotnicze zaplanowane na weekend zostały odwołane.