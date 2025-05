Katastrofa na S2, zginęło pięć osób. Wiemy, co z aresztem dla kierowcy

WARS w Warszawie testuje płatności spojrzeniem. To nie żart, to nowa technologia

Aleksandr S., obywatel Litwy, został oskarżony o sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, do której doszło 15 maja 2025 roku w okolicach Konotopy na trasie S2. W wyniku dramatycznego zdarzenia śmierć poniosło pięciu pasażerów, a dwie osoby zostały ciężko ranne.

− Obywatel Litwy Aleksandr S. usłyszał zarzut sprowadzenia w dniu 15 maja 2025 r. w okolicy Konotopy na trasie S2, katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób, w wyniku czego na miejscu zdarzenia śmierć poniosło pięciu pasażerów a dwie osoby doznały ciężkich obrażeń ciała, tj. o czyn z art. 173 § 1 i 3 kk. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 2 lat do lat 12 – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Aleksandr S. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Pruszkowie z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował areszt na okres dwóch miesięcy.

W decyzji sądu znalazła się możliwość uchylenia aresztu pod warunkiem wpłacenia poręczenia majątkowego w wysokości 150 tysięcy złotych. W przypadku jego wniesienia podejrzany pozostanie pod dozorem policji – trzy razy w tygodniu. Prokuratura sprzeciwiła się poręczeniu.

Śledczy przekazali również najnowsze informacje dotyczące poszkodowanych w wypadku. Stan zdrowia jednej z kobiet jest bardzo ciężki, natomiast druga odzyskuje siły – jej stan jest określany jako stabilny.

Nie udało się także ustalić tożsamości dwóch z pięciu ofiar śmiertelnych. − Nie została w pełni potwierdzona tożsamość dwóch zmarłych osób w wyniku zdarzenia i konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań w tym zakresie – informuje prokuratura.

Dodatkowo ustalono, że podejrzany nie posiadał licencji na wykonywanie przewozu osób pojazdami przeznaczonymi do transportu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.