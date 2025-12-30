80-latek stracił przytomność na ulicy, jego serce nagle przestało bić! Dramatyczna akcja ratunkowa

Warszawa, Praga-Północ. Reanimacja na ulicy

Wigilijny wieczór, z pięknego czasu oczekiwania na narodziny Zbawiciela zmienił się w rozrywający serce dramat. Niewiele brakowało, by dla rodziny 80-letniego mężczyzny, 24 grudnia już zawsze kojarzył się ze smutkiem i śmiercią, a nie radością i spokojem.

Strażnicy miejscy patrolujący Pragę-Północ zauważyli przy skrzyżowaniu ul. Kosmowskiej i al. Solidarności grupę osób oraz leżącego mężczyznę. Natychmiast ruszyli sprawdzić, co się stało. Okazało się, że 80-letni mężczyzna stracił przytomność, a jego serce przestało bić! Na szczęście zgromadzeni ludzi nie czekali biernie na rozwój sytuacji. Pierwszej pomocy starszemu mężczyźnie udzielał już przypadkowy przechodzień, który był ratownikiem medycznym. W drodze była też karetka pogotowia. - Z uwagi na utratę sił przez ratownika strażnicy przejęli od niego czynności resuscytacyjne. Uciski klatki piersiowej prowadzili aż do przybycia, wezwanego przez przechodnia, pogotowia ratunkowego. Ratownicy z pogotowia natychmiast po przybyciu na miejsce wdrożyli dalsze czynności ratunkowe - przekazał Jerzy Jabraszko ze Straży Miejskiej w Warszawie.

Świadkiem dramatycznego zajścia była córka nieprzytomnego 80-latka. Kobieta była w szoku. Strażnicy miejscy zaopiekowali się nią, zapewniając możliwość ogrzania się w radiowozie oraz przeprowadzając uspokajającą rozmowę.

Ratownicy pogotowia zdecydowali o zabraniu seniora do szpitala. Strażnicy pomogli jego córce dotrzeć do izby przyjęć.

Pierwsza pomoc ratuje życie

Ta historia to kolejny przykład na to, że znajomość udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej może uratować życie. - W Straży Miejskiej m.st. Warszawy jest już ponad 140 funkcjonariuszy z uprawnieniami ratowniczymi (ratownik medyczny lub ratownik KPP). Regularne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przechodzą wszyscy strażnicy miejscy - przypomniał Jerzy Jabraszko.

