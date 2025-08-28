Katastrofa samolotu w Radomiu. Pilot F-16 nie żyje. Nowe informacje od Dowództwa Generalnego

2025-08-28 21:15

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało nowe informacje o katastrofie samolotu, do której doszło w czwartek (28 sierpnia) w Radomiu. Pilot nie przeżył, nie został poszkodowany nikt z osób postronnych.

- W trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow w Radomiu doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył; osoby postronne nie zostały poszkodowane - podało Dowództwo Generalne w komunikacie.

Na miejsce wypadku przybył szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier oddał hołd pamięci pilota, który zginął w katastrofie i złożył najgłębsze wyrazy współczucia dla jego rodziny i bliskich.

O przybyciu na miejsce katastrofy Kosiniak-Kamysz poinformował na X. - Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci - napisał szef MON.

Rodzinie i bliskim złożył najgłębsze wyrazy współczucia. - To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego - podkreślił wicepremier.

Prezydent Karol Nawrocki złożył najszczersze wyrazy współczucia najbliższym pilota, który w czwartek zginął w katastrofie samolotu F-16 w Radomiu. - Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie - napisał prezydent na platformie X.

Katastrofa samolotu w Radomiu
