Kiedy przestanie padać? Nie ma dobrych wieści. Odległa data

Kiedy przestanie padać deszcz? Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą przerazić! Ulewy zostaną z nami na długo

Ulewy w Polsce trwają w najlepsze! Poza województwem pomorskim pada dziś, 9 lipca wszędzie. Najgorsza sytuacja panuje na południu i w centrum. W rejonie Zakopanego i Krakowa narasta zagrożenie podtopieniami, w Tatrach szlaki są śliskie i pozalewane, w Witowie woda odcięła turystom drogę. Biały Dunajec jest silnie wezbrany. W tej sytuacji zepsute wakacje są najmniejszym problemem. Wszyscy patrzą w niebo i zastanawiają się, czy czeka nas powtórka wielkiej powodzi z września 2024 roku, a tymczasem nie przestaje padać deszcz. Kiedy wreszcie koniec ulew? Kiedy w Polsce przestanie padać? Niestety, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie ma dla Polaków dobrych wiadomości. Z obu modeli meteorologicznych wynika, że ulewy zostaną z nami jeszcze przez długi czas! To niestety zwiększa zagrożenie powodzią, a na pewno lokalnymi podtopieniami. Co dokładnie przewidują modele IMiGW?

Prognoza synoptyczna pokazuje, że będzie padać w całej Polsce do najmniej do 15 lipca, model ECMWF, że do 17 lipca

Kiedy patrzymy na prognozę synoptyczną, zamieszczoną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na TEJ stronie, widzimy jedną wielką ścianę deszczu! Jeszcze w czwartek, 10 lipca na dobrą pogodę mogą liczyć mieszkańcy okolic Trójmiasta, ale od 11 lipca i u nich zaczną się ulewy, a nawet burze. Te mają nam towarzyszyć na terenie całego kraju przede wszystkim w niedzielę, 13 lipca, ale i w poniedziałek czy wtorek. Na tym prognoza synoptyczna IMiGW się kończy. Dalszą perspektywę pokazuje tak zwany model ECMWF. Tutaj mapki pogodowe rozrysowano na dni do 18 lipca włącznie. Dobra wiadomość jest taka, że potężne, groźne ulewy skończą się dziś, 9 lipca. Zła, że te mniejsze potrwają do 17 lipca, a na Podkarpaciu nawet dłużej. Tylko na mapce przedstawiającej prognozę na środę, 9 lipca widzimy wysokie wartości, takie jak 73 mm deszczu w rejonie Krakowa czy 38 w rejonie Warszawy. Od 10 lipca mamy już 13 mm w Małopolsce i zaledwie 2,1 mm w stolicy. Kolejne dni przyniosą deszcz, ale już bez opadów nawalnych. W sobotę w Lubuskim spadnie 26 mm deszczu i to jest wartość najwyższa. Nie zmienia to faktu, że padać przestanie dopiero 17 lipca! Pierwsze przejaśnienia i obszary bez opadów widać na mapie pokazującej prognozę na 18 lipca, a i na niej na Podkarpaciu ciągle widać 1,2 mm deszczu.

