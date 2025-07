Niż genueński Gabriel nad Polską. Ostrzeżenia przed potężnymi ulewami [RELACJA NA ŻYWO]

Meteorolodzy od kilku dni ostrzegają przed nadciągającym nad nasz kraj niżu genueńskim. To zjawisko w przeszłości kilka razy przynosiło ze sobą gigantyczne opady deszczu, doprowadzając do katastrofalnych powodzi takiej, jak w np. w 1997 r. Ostatnia spustoszyła część powiatów w południowej Polsce w 2024 r. Strażacy z regionów niezagrożonych ruszają do miejsc, gdzie przewidywane są największe opady. Zapraszamy do śledzenia najnowszych komunikatów pogodowych w poniższej relacji na żywo.

