Gwałtowne burze z gradem i silny wiatr. Alerty pogodowe dla kilku województw

W ciągu kilku godzin nad Polskę powinien nadciągnąć niż genueński. Największe zagrożenie związane z burzami wystąpi na południowym wschodzie kraju. Jak informuje IMGW, na tym obszarze należy spodziewać się opadów deszczu do 40 mm, lokalnie nawet do 50 mm. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 100 km/h, a opady gradu mogą mieć średnicę około 3 cm. Miejscami burze mogą przybrać charakter nawałnic.

- Intensywniejszy rozwój burzowej konwekcji będzie mieć miejsce od wczesnych godzin popołudniowych na południu i południowym wschodzie, począwszy od Małopolski w kierunku Podkarpacia i Ziemi Świętokrzyskiej – informuje IMGW. Początkowo mogą pojawić się silniejsze, izolowane ośrodki burzowe, w tym superkomórki burzowe. W kolejnych godzinach burze będą miały tendencję do organizowania się w struktury wielokomórkowe, przemieszczając się w kierunku południowej i centralnej części Lubelszczyzny.

Późniejszym popołudniem bardziej niestabilna masa powietrza dotrze również do zachodniej części kraju. Tam również wystąpią rozproszone komórki konwekcyjne lub słabo zorganizowane formacje wielokomórkowe, przemieszczające się z zachodu na wschód. Ze względu na podwyższone zasoby wilgoci, należy uwzględnić możliwość wystąpienia miejscami większych sum opadów do około 20 mm. Lokalnie mogą pojawić się także porywy wiatru do 70 km/h i opady drobnego gradu.

Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i we wschodniej części Małopolski obowiązuje pomarańczowy alert IMGW. W pozostałej części Małopolski, w województwie świętokrzyskim, w południowej części województw: śląskiego i mazowieckiego oraz w zachodnim pasie Polski, ciągnącym się od Wałbrzycha po północne krańce województwa zachodniopomorskiego obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia meteorologicznego przed burzami.

Niż genueński lipiec 2025. Ostrzeżenia 3. stopnia przed intensywnymi opadami deszczu

Jeszcze gorzej prezentują się prognozy na kolejne dni. Zdaniem synoptyków - wtorek, środa i czwartek będą tymi dniami, w których spadnie najwięcej deszczu z niżu genueńskiego. Meteorolodzy wydali ostrzeżenia 3. stopnia przed intensywnymi opadami deszczu (od środy, 9 lipca od godz. 7:30 do czwartku, 10 lipca do godz. 7:30) dla części województw małopolskiego (powiaty: nowosądecki, nowotarski, tatrzański, limanowski, myślenicki, suski, wadowicki) oraz dla części województwa śląskiego (powiaty: cieszyński, bielski, żywiecki). Alerty 2. stopnia zostały wydane dla pozostałych części województwa małopolskiego i śląskiego oraz dla województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Prognozy IMGW są cały czas aktualizowane.

i Autor: IMGW Prognoza zagrożeń na środę, 9 lipca 2025 r.

Jak przygotować się na nawałnice?

W związku z ostrzeżeniami meteorologicznymi i alertami RCB, warto podjąć odpowiednie kroki, aby zminimalizować ryzyko związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Przede wszystkim należy:

Śledzić komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne.

Zabezpieczyć przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr (np. meble ogrodowe, donice).

Zamknąć okna i drzwi.

Unikać przebywania na otwartej przestrzeni w czasie burzy.

W przypadku wystąpienia silnych opadów deszczu, unikać przechodzenia przez zalane ulice i pod wiaduktami.

W razie potrzeby, zadzwonić na numer alarmowy 112.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa może pomóc uniknąć niebezpiecznych sytuacji związanych z nadchodzącymi nawałnicami.