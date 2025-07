Potężny opad deszczu w Tatrach. Biały Dunajec przekroczył stan ostrzegawczy

Niż genueński. Najnowsze dane pogodowe dla Małopolski

Służby przedstawiły najnowsze informacje dotyczące sytuacji pogodowej w Małopolsce. Największe opady deszczu odnotowano w zlewni Górnego Dunajca, gdzie w Poroninie spadło 64,4 mm deszczu. W ciągu 12 godzin Biały Dunajec podniósł się o 74 cm. - Na tę chwilę na rzekach nie ma przekroczonych stanów alarmowych – uspokaja Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, jednak ostrzega, że sytuacja może się zmienić.

Sytuacja na zbiornikach wodnych jest stabilna i monitorowana. Jak podaje WCZK, wszystkie zbiorniki mają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą. Ze zbiornika Dobczyce utrzymywany jest zwiększony odpływ 8,4 m3/s. Stan potoku Malinówka i rzeki Serafa powyżej suchych zbiorników jest w strefie stanów niskich, a zbiorniki suche Malinówka 1, 2, 3, Bieżanów i Serafa 2 są puste i nie piętrzą wody.

Od północy 8 lipca strażacy interweniowali 158 razy, głównie w związku z wiatrołomami (110 interwencji) i podtopieniami dróg (13 interwencji). W akcjach uczestniczyło ponad 930 strażaków PSP i OSP oraz ponad 200 pojazdów. Na szczęście, nie ma osób poszkodowanych. Najwięcej interwencji odnotowano w rejonach bocheńskim, brzeskim i krakowskim.

Jak informuje WCZK, bez prądu pozostaje około 970 odbiorców (12 stacji), głównie w rejonie limanowskim. Awarie są na bieżąco usuwane. Wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne, a PKP nie zgłasza zakłóceń.

Niebezpieczne warunki w Tatrach

W Tatrach panują bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Na szlakach jest mokro, ślisko (szczególnie na kamieniach), a na odcinkach leśnych zalega dużo błota. Woda spływająca szlakami utrudnia wędrówki, a podwyższony poziom wody w potokach miejscami podtapia szlaki, uniemożliwiając ich przejście. Padający deszcz i niski pułap chmur ograniczają widzialność i utrudniają orientację w terenie, co może prowadzić do pobłądzeń.

Sytuacja na zbiornikach przeciwpowodziowych

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że sytuacja na zbiornikach przeciwpowodziowych na dzień 9 lipca 2025 roku jest stabilna. Aktualne rezerwy powodziowe zbiorników przeciwpowodziowych:

Porąbka: 5,9 mln m3

Tresna: 42,9 mln m3

Świnna Poręba: 77,5 mln m3

Dobczyce: 49,8 mln m3

Chańcza 15,4 mln m3

Czorsztyn: 77 mln m3

Rożnów: 70 mln m3

- Łączna rezerwa powodziowa zbiorników wynosi 340 mln m3. Jest to o 70 mln m3 więcej niż wynika z obowiązujących rezerw powodziowych na tych zbiornikach - podaje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

