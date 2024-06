Mazowieckie. Kierowca rozbił auto i zostawił pijane 16-latki na pastwę losu

Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 maja. W Laskach (pow. grójecki) świadek zauważył rozbity samochód z wystrzelonymi poduszkami powietrznymi. Nikogo nie było w środku. Po przyjeździe mundurowi znaleźli w zaroślach dwie 16-latki. Były pijane. Czytaj dalej.

Zaczęli poszukiwania kierowcy, który rozbił auto i uciekł, nie udzielając pasażerkom pomocy. Udało się go zatrzymać - to 24-letni obywatel Zimbabwe.

"24-latek odpowie za spowodowanie wypadku, gdyż obydwie pasażerki po upływie kilku godzin od zdarzenia poczuły się źle i trafiły do szpitala. Mężczyzna przyznał się do kierowania pojazdem i nieudzielenia pomocy. Z uwagi na ucieczkę kierującego z miejsca zdarzenia, będzie on traktowany jak nietrzeźwy kierujący. Jak się okazało, 24-latek w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę, gdyż w styczniu wydany mu został zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi." - przekazała mł. asp. Agata Sławińska z KPP w Grójcu.

Kierowca został tymczasowo aresztowany i grozi mu pięć lat więzienia.